Коммунальщики подвели: за четверг 137 человек госпитализированы с гололедными травмами

БелТА . В Минске госпитализировано 69 человек, из них 8 детей. В Витебской области 8 человек обслужены амбулаторно и 68 госпитализированы, в их числе 8 детей, передает





Накануне сообщалось о начале применения коммунальными службами Минска антигололедных смесей, однако, похоже, сэкономили и дальше проспекта дело не пошло.





В Минздраве напомнили несколько правил, соблюдение которых поможет избежать падения и тяжелых травм в гололед.





- Передвигаться на скользком тротуаре нужно медленно, короткими шагами.





- Обувь должна соответствовать погоде.





- Желательно, чтобы подошва была ребристой.





- Женщинам на время гололеда лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек.





- При падении нельзя выставлять в стороны руки или ноги - в этом случае они принимают на себя всю силу удара.





- Необходимо сгруппироваться, а падать желательно на бок, избегая падения на спину, удара затылком.











