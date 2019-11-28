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Всегда ли дома лучше?

29.11.2019 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Без него не обходится ни одно конькобежное событие в стране. Александр Новакович руководит любым конькобежным действом, которое развертывается на катке «Минск-Арены».

Всегда ли дома лучше?
Он одинаково хорош в качестве главного судьи или его зама, судьи-комментатора или специалиста по подготовке льда. Не так давно Александр сыграл еще одну роль, на сей раз международную. Белорус выступил в качестве помощника рефери на двух этапах Кубка мира: в Минске и в польском Томашуве Мозавецком. 

У Александра Новаковича появилась возможность сравнить, в чем преуспели белорусы, принимавшие планетарную элиту на стартовом кубковом туре? И как повели себя западные соседи, куда переехал ледовый караван, чтобы разыграть призы на втором этапе? А у нас — по случаю, спросить. 

— Поляки были осведомлены о некоторых неудачных моментах, шероховатостях, которые возникли на минском этапе, — ответил мэтр. — Наш Алексей Хатылев, член техкома ИСУ, который координировал белорусский старт, держал в курсе событий соседей, дабы они не повторили недочеты у себя во втором туре. 

— В чем проявились эти недостатки?

— Во время основной программы на трибунах набралось около трех тысяч зрителей. Плюс для телетрансляций увеличили мощность освещения. В итоге температура на треке поднялась на два-три градуса выше обычной. От этого лед слегка подтаял, стал мягче. 

Тем не менее, он был быстрее, чем в Томашуве. В Минске пали четыре рекорда катка: на 500 м это сделала россиянка Ольга Фаткулина, на 1000 м — Бриттани Боуи из США, на такой дистанции у мужчин голландец Томас Крол, а на 5000 м — его соотечественник и также чемпион мира Патрик Рест. 

В Томашуве хуже работали кондиционеры, так называемые осушители воздуха. Если на улице поднималась влажность, то на катке она тоже увеличивалась и порой достигала 80 процентов. Допустимая норма — от 30 до 40 процентов. У нас она держалась на предельном уровне: под сорок.

В Минске — более удобное размещение, спортсмены жили в шаговой доступности в гостиницах «Славянская» и «Виктория». В Томашуве же — в 20 км от катка, в пригородном олимпийском центре Спала, и их на Ледовую арену доставляли шаттлами. Плюс в Польше возникли очереди во время приема пищи, поскольку более двухсот спортсменов жило в одном отеле. 

— На обоих этапах белорусы остались без наград. Минувший сезон они начинали ярче, а Виталий Михайлов дважды поднимался на кубковый подиум в масстарте.

— Да, но в общем наши держались на уровне прошлого года, поменяли плюс минус пару мест. Сразу отмечу серьезное прибавление. Раньше только лидеры национальной команды выполняли беговые нормативы и получали допуск на этапы. 

Перед таким первым в Минске 12 белорусов миновали отборочные барьеры, причем, восемь — в возрасте от 19 до 22 лет, в Томашуве наших набралось 11. Да, Михайлов еще не «поймал» птицу Удачи в масстарте, но 5-километровую дистанцию он преодолел быстрее, чем на старте прошлого года. 

— Вероятно, на Виталия сказалось давление после того, как в спортивном напитке, который он купил в Канаде, оказался запрещенный компонент.

— Подобное питание он приобретал и дома, но проблем не было. В Канаде же, в составе возник новый компонент, который был выписан мелким шрифтом. Однако по весу он оказался настолько мизерный, что не мог повлиять на результат. Виталий сделал копию чека, сфотографировал банку с препаратом, добавил необходимые объяснения и все отослал по назначению. 

Международная федерация признала его невиновным и не отстранила от соревнований. Правда, ВАДА пытается оспорить это решение. Тем не менее, запрета на выступление нет, поэтому он соревнуется на этапах Кубка мира и не только. 

— Выяснение обстоятельств шло достаточно долго. Оно вызвало перерыв в тренировках?

— Да, в международной федерации разбирались полгода. Ситуация серьезно ударила по психике, Виталий пропустил несколько сборов. Пару месяцев он тренировался за свой счет, но после информации ИСУ о невиновности, Михайлов продолжил совместные кемпы. Сейчас он вновь на сборе с российской новогорской командой. 

— Спринтер Игнат Головатюк добавил в сравнении с минским стартом и в Томашуве впервые в карьере поднялся на четвертую позицию в беге на 500 м. Всего-то пять тысячных он проиграл третьему призеру, 27-летнему норвежцу Хаварду Лоренцтену, правда, в группе «Б». 

— Да, Игнату лучше удавалась «тысяча» метров, а на более короткой трассе он так высоко не забирался. Головатюк показал личное сезонное время, и если в прошлом он проигрывал лидерам более двух секунд, то сейчас в Минске — только полторы. Конкуренция ужесточилась, сотые доли секунды резко влияют на финальные позиции. Призеры кубковых этапов меняются от старта к старту. 

— Первый номер женской сборной Марина Зуева раскачивается медленнее… 

— У нее есть проблемы со здоровьем, которые не дают Марине набрать нужные кондиции. Но особой паники нет. В прошлом она хорошо провела кубковые этапы, однако на чемпионате мира не смогла продолжить турнирное движение. 

На коронных дистанциях от нее ждали первого-восьмого места, а она была 9-й и 11-й. Вроде недалеко от желаемого, но от нее ждали большего. Поэтому ныне поправка делается на февральский чемпионат мира. 

Что же до кубковых туров, то на декабрьский этапе в Нур-Султан, как и раньше, собирается расширенный состав, а вот дальше, в Японию, отправятся только лидеры. 
 
Теги: Минск
 
 
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Без него не обходится ни одно конькобежное событие в стране. Александр Новакович руководит любым конькобежным действом, которое развертывается на катке...
 
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