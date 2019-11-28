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Ипатов и Мусиенко высказались о наблюдателях на выборах-2019

29.11.2019 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ипатов и Мусиенко в программе «Специальный репортаж» высказались о наблюдателях на выборах-2019. 

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Наблюдатели ОБСЕ не увидели ни грязные политтехнологии, ни оскорбления кандидатов. Взгляд, что называется, под своей призмой. Выборы оценили, посетив полпроцента участков.  

Ипатов и Мусиенко высказались о наблюдателях на выборах-2019

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома:
Более 5 800 избирательных участков: и делать вывод на основании 25, наверное, это не совсем правильно. Можно прийти на один участок, увидеть там какие-то нарушения. А что такое 5 800?

Естественно, где-то люди какие-то ошибки совершали, вот, наблюдатели нарушали законодательство. То есть если что-то увидели, то делать вывод на этом – конечно же, неправильно.

Ипатов и Мусиенко высказались о наблюдателях на выборах-2019

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕсооМ:
Такая какая-то цифра смешная – в полпроцента участков. А что это говорит? Если какой-то человек ведёт себя неадекватно, и его приглашают выйти: это о чём говорит? То есть такая спорная ситуация.

Когда этот документ разбираться, он на 80% был привезён уже заранее из Брюсселя. И слабенький, слабенький документ.

Люди в материале: Вадим Ипатов, Сергей Мусиенко
 
 
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Ипатов и Мусиенко в программе «Специальный репортаж» высказались о наблюдателях на выборах-2019.  Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:Наблюдатели ОБСЕ не увидели...
 
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