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Ипатов и Мусиенко высказались о наблюдателях на выборах-2019
Источник материала: СТВ
Ипатов и Мусиенко в программе
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома:
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕсооМ:
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Ипатов и Мусиенко в программе «Специальный репортаж» высказались о наблюдателях на выборах-2019. Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:Наблюдатели ОБСЕ не увидели...
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