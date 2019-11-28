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У Арины Соболенко умер отец. Именно он привёл её в теннис

29.11.2019 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У первой ракетки Беларуси Арины Соболенко утром 29 ноября умер отец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Соболенко – бывший хоккейный вратарь. Играл на профессиональном уровне, позже ушел в любители. Именно он привел дочь в теннис, когда ей было шесть лет (здесь подробнее).

В интервью Арина рассказывала о важной роли папы в становлении ее карьеры.

Коллектив СТВ выражает соболезнования Арине Соболенко и ее семье.

Люди в материале: Арина Соболенко
 
 
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Новости Беларуси. У первой ракетки Беларуси Арины Соболенко утром 29 ноября умер отец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Соболенко – бывший...
 
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