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У Арины Соболенко умер отец. Именно он привёл её в теннис
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У первой ракетки Беларуси Арины Соболенко утром 29 ноября умер отец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Соболенко – бывший хоккейный вратарь. Играл на профессиональном уровне, позже ушел в любители. Именно он привел дочь в теннис, когда ей было шесть лет (здесь
В интервью Арина рассказывала о важной роли папы в становлении ее карьеры.
Коллектив СТВ выражает соболезнования Арине Соболенко и ее семье.
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Новости Беларуси. У первой ракетки Беларуси Арины Соболенко утром 29 ноября умер отец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Соболенко – бывший...
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