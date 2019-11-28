Тунис – страна для веселых приключений, или Как торговаться в медине

Источник материала: Аргументы и факты

На севере Африки есть немало стран, привлекающих путешественников своим колоритом и экзотикой. Это и Марокко, и Иордания, и Египет, и Оман и, конечно, Тунис.

Причин тому в истории кроется множество: от Древнего Рима до сегодняшних дней. После событий «арабской весны», во время которой Ближний Восток лихорадило так, что казалось, эта часть современного мира надолго будет закрыта для посещений, чей-то коллективный разум восторжествовал, спокойствие восстановилось, границы открылись, надеюсь, надолго.

И неважно, что сыграло главную роль: правильная политика государственных лидеров или крупные вложения иностранного капитала в инфраструктуру туристического бизнеса. Во всяком случае, поездки в эти страны интересны, многоплановы и безопасны так же, как прогулка с детьми по парку им. Горького в Минске.

Для меня же Тунис стал страной веселых приключений.



Тунис Фото: АиФ / Сергей Милюхин

Ни для кого не секрет: хочешь лучше узнать страну – сходи на городской рынок. Особенно, если это относится к Востоку. Там и на что посмотреть, найдется, и пообщаешься с местными торговцами вдоволь.

В мединах всех стран Северной Африки владельцы маленьких лавочек (я не знаю, почему) называют меня Али-Бабой. Подобное обращение ко мне я слышу не в первой арабской стране, и это немного льстит. Потому что Баба в переводе с персидского означает Отец, а Али – имя двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда.



Фото: АиФ / Сергей Милюхин

Но стоило мне однажды перед продавцами похвастаться своими познаниями в истории имен, они дружно рассмеялись:

̶ Мы не потому называем тебя Али-Бабой, думая, что ты родственник пророка. Ты просто обыкновенный бандит, который торгуется с нами так, что мы можем стать банкротами. И ничего в результате не покупаешь.

Что есть, то есть. Обычно я прихожу в медину не для того, чтобы что-нибудь купить, а просто погулять по улицам старого города, где по утрам мелкие лавочники раскладывают свой товар, а с заходом солнца сворачивают торговлю.

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

АиФ / Сергей Милюхин / Сергей Милюхин

Тату с огромной скидкой

В первый же день моего пребывания на Востоке я нахожу мастеров тату (как правило, там же, в медине), которые рисуют мне хной на руке графическое изображение скорпиона. Он дорог мне как память об укусах. Я знаю, эта работа занимает не более двух минут, и мне известна ее стоимость, потому платить за нее по повышенному тарифу не планирую. Художник объявляет мне цену «как для друга» - 65 динаров (25 долларов). Я с невозмутимым лицом говорю:

- Один динар.

Оппонент обеими руками хватается за свою коротко стриженную голову, раскачивает ее из стороны в сторону, словно пытаясь оторвать, взывает к Аллаху, снижает стоимость до 35, угрожая утопиться в море, если я не соглашусь. Таким же каменным голосом, но уже слегка улыбаясь, я повышаю ставку до 2 динаров.



Фото: АиФ / Сергей Милюхин

- Послушай, Али-Баба, ну что для тебя каких-то 10-15 долларов? В твоей пещере богатства не счесть, а тут – такая красота! - Он возмущается, но его лицо сияет и улыбается оттого, что я соблюдаю главный принцип рынков Востока – обязательно торговаться. И чем острее будет наш спор, тем больше удовольствия мы оба получим.

- Моя белорусская пещера не так богата. Могу заплатить тебе 5 динаров. И это все, что могу сделать для тебя, - отвечаю ему и собираюсь уходить.

Тут неизвестно откуда появляется человек, очень большой и очень добрый. Он останавливает меня:

- Не уходи, давай за 5.

Берет своими огромными ручищами крохотную кисточку и через полторы минуты нарисованный скорпион ползает по моей руке. Оказывается, тот человек, который собирался утопиться, был всего лишь посредником, зазывающим туристов приобщиться к традиционной тунисской забаве - рисованию хной.

Пять динаров были наши - стали ваши. Таким образом, получив право на суперторг, отправляюсь в медину.

По узким и кривым улочкам старого города с белыми домиками, синими ставнями на окнах, резными деревянными воротами и коваными железными калитками долго плутаю по лабиринту и, конечно же, захожу в лавочки торговцев, тем более каждый из них зазывает «только посмотреть».



Фото: АиФ / Сергей Милюхин

Кожа

Подумать страшно, сколько верблюдов и антилоп безвинно полегли бы в бою с человеческой алчностью и невежеством. А ведь именно из их кожи, как утверждают местные продавцы, изготовлены все ремни, сумки, рюкзаки и портфели, которыми они торгуют. Но, как говорил наш великолепный гид Алекс, человек энциклопедических знаний, на мединах Туниса есть только бараны и овцы. Причём, одни продают, другие покупают.



Фото: АиФ / Сергей Милюхин

Современные технологии производства кожзаменителя настолько совершенны, что даже специалисты не сразу могут отличить натуральное изделие от искусственного. К тому же вещи тут продают добротные, возможно, даже качественные, а из чего они сделаны, какая разница. За небольшую женскую сумку просят 140 динаров, отдают за 20, за ремень начинается торг с 120, заканчивается 15, солидный мужской портфель оценивали в 300, а потом шли за мной следом, прося купить за 40.

Специи

Тот же гид Алекс на вопрос, где купить специи, ответил корректно:

- Я не знаю, какого качества и какой свежести они в медине. Я покупаю их в специализированных магазинах, куда ходят местные жители.



Фото: АиФ / Сергей Милюхин

Но как же я не зайду в лавку, в которой сладкие и горькие перцы, куркума, кари, кориандр и даже шафран продают по цене 1 динар за стаканчик? Зайду, конечно, но ничего не куплю. Тут и торговаться не надо, куда уж меньше – 40 американских центов за 100 граммов. Это уже точно не специи! А настоящие купил без торга в том самом магазине для местных. Они стоили гораздо дороже, но, поверьте, качество их великолепно.

Сувениры

Если бы я собирал магнитики, мне надо было бы поставить на кухне 4 или 5 холодильников. Но я эти сувениры даже не рассматриваю. А вот что касается посуды с арабскими узорами, в которые можно положить фрукты или подать к столу свежеприготовленный плов и другую снедь, выбор её в медине велик. Большие тарелки стоят 100-120 динаров, я купил по 15. И, думаю, переплатил.



Фото: АиФ / Сергей Милюхин

Золото и серебро

Вот чего-чего, а ни того, ни другого на городских рынках нет. Но есть изделия из якобы драгоценных металлов, на которых вы найдёте и пробу, и получите сертификат соответствия. Но при самом ближайшем рассмотрении несложно определить, что золото 18 карат - не более чем томпак (сплав алюминия, меди, латуни, никеля), а золота там и рядом не было. Я хожу на рынки с маленькой баночкой йода и, если у меня есть желание купить золотое украшение, прошу разрешения у продавца проверить товар. Чаще всего это заканчивается фразой:

- Ты точно бандит, Али-Баба. Ты хочешь меня разорить!



Фото: АиФ / Сергей Милюхин

То же и с серебром. Знаете ли вы: если капнуть йодом на золото или серебро, место соприкосновения этих двух химических элементов может стать либо черным, либо белым? В первом случае металл настоящий, правда, неизвестно какой пробы, во втором – дешевая подделка. Потому, когда я захожу в африканские магазинчики с баночкой йода, меня всегда угощают чашкой кофе, сигаретой и не предлагают свой товар.

Может сложиться впечатление, что тунисские, марокканские, иорданские медины- сплошной обман. Вовсе нет! Персидские ковры ручной работы, керамическая и глиняная посуда, замечательные картины художников - все это можно, торгуясь и сбрасывая цену в 10 раз, покупать, если это кому-то необходимо. И не важно, из чего сделаны сумка или ремень, вы забудете о её происхождении сразу же по возвращении домой. Дешевыми специями тоже ещё никто не отравился, и вы приготовите своим друзьям кус-кус и не забудете упомянуть, что особый вкус блюду придаёт тунисский перец и куркума. И друзья непременно скажут: «Как вкусно!» Потому что вы готовили его с душой и любовью. И золотое колечко за 10 долларов никого не обанкротит. Ну потемнеет: протрете лимонной кислотой, будет сверкать, как настоящее.



Фото: АиФ / Сергей Милюхин

Важно вовсе не это. Важно общение. С людьми, которые живут на другом континенте, которые рады вас видеть, несмотря на то что жизнь их не так легка, как может показаться.

А что я вспомню от посещения медины? Шикарную старую крепость, возвышающийся над цитаделью минарет, резные ворота домов, петунии в горшках на окнах, бугенвилию и рододендроны в палисадниках, снующую под ногами армию котов, берег синего моря, огромные камни-валуны на набережной, рыбаков, собирающих сети и отправляющихся за рыбой, городскую скульптуры трёх русалок с жасминами на пирсе, пиратские корабли, стоящие на рейде, солнце и простых, самых-самых обыкновенных жителей города Хаммамета, с которыми мне было легко и уютно. Несмотря на то, что злой Али-Баба ничего не купил.

Но это же еще не конец историй с компанией ИНТЕРСИТИ – легкость путешествий.