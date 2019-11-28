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Украина успешно испытала «уничтожителя Крымского моста»

29.11.2019 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинские военные испытали крылатую ракету Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». В ходе тестов она пролетела порядка 250 километров — успешное завершение испытаний означает, что разработка ракеты завершена. Об этом пишет Defense Express, ссылаясь на генерального директора ОДКБ «Луч» Олега Коростелева.

По его словам, 250-километровый полет прошел по заданному маршруту и на запланированной высоте. Соответственно, можно сказать: ракета полностью готова. В будущем предстоит испытывать уже боевые качества Р-360.

Масса ракеты комплекса «Нептун» — 870 кг, боевая часть весит 150 кг, дальность пуска составляет до 280 километров. Это расстояние боеприпас может преодолеть со скоростью более 900 километров в час.

Напомним, что именно крылатые ракеты «Нептун», по мнению украинского политического деятеля Александра Турчинова, являются оружием, которое не только сможет уничтожать российские корабли любого класса, но и «в течение нескольких минут» снести мост через Керченский пролив.

В России, в свою очередь, считают, что Крымский мост разбомбить невозможно.

 
 
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