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Украина успешно испытала «уничтожителя Крымского моста»
Источник материала: Tut.by
Украинские военные испытали крылатую ракету Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». В ходе тестов она пролетела порядка 250 километров — успешное завершение испытаний означает, что разработка ракеты завершена. Об этом
По его словам, 250-километровый полет прошел по заданному маршруту и на запланированной высоте. Соответственно, можно сказать: ракета полностью готова. В будущем предстоит испытывать уже боевые качества Р-360.
Масса ракеты комплекса «Нептун» — 870 кг, боевая часть весит 150 кг, дальность пуска составляет до 280 километров. Это расстояние боеприпас может преодолеть со скоростью более 900 километров в час.
Напомним, что именно крылатые ракеты «Нептун», по мнению украинского политического деятеля Александра Турчинова, являются оружием, которое не только сможет уничтожать российские корабли любого класса, но и «в течение нескольких минут»
В России, в свою очередь, считают, что Крымский мост
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Ракета пролетела 250 километров.
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