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Ищут очевидцев смертельного ДТП около Солтановки под Могилевом: «ГАЗель» врезалась в трактор

29.11.2019 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следствие ищет очевидцев Могилевом «ГАЗель» с пассажирами выехала на встречку и столкнулась с трактором — погибли двое">смертельного ДТП, которое произошло около деревни Салтановка под Могилевом 22 ноября. «ГАЗель» с пассажирами выехала на встречку и столкнулась с трактором — погибли двое.


Фото: Следственный комитет

Следствие предварительно установило, что около 17.30 водитель служебной грузопассажирской «ГАЗели» с шестью пассажирами на путепроводе выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с трактором «МТЗ», за рулем которого был 54-летний водитель. Трактор ехал по своей полосе, был с прицепом.

От удара 21-летний пассажир «ГАЗели» скончался на месте, 54-летний — при доставлении в больницу.


Фото: Следственный комитет

В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Чтобы установить все обстоятельства аварии, следствие просит отозваться очевидцев аварии — позвонить по телефонам (8 0222) 23−05−00 (круглосуточно) или (8 0222) 29−81−81 (в рабочее время с 09.00 до 18.00).

 
Теги: Могилев
 
 
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