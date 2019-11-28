Ищут очевидцев смертельного ДТП около Солтановки под Могилевом: «ГАЗель» врезалась в трактор

Источник материала: Tut.by

Следствие ищет очевидцев Могилевом «ГАЗель» с пассажирами выехала на встречку и столкнулась с трактором — погибли двое">смертельного ДТП, которое произошло около деревни Салтановка под Могилевом 22 ноября. «ГАЗель» с пассажирами выехала на встречку и столкнулась с трактором — погибли двое.



Фото: Следственный комитет

Следствие предварительно установило, что около 17.30 водитель служебной грузопассажирской «ГАЗели» с шестью пассажирами на путепроводе выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с трактором «МТЗ», за рулем которого был 54-летний водитель. Трактор ехал по своей полосе, был с прицепом.

От удара 21-летний пассажир «ГАЗели» скончался на месте, 54-летний — при доставлении в больницу.



Фото: Следственный комитет

В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Чтобы установить все обстоятельства аварии, следствие просит отозваться очевидцев аварии — позвонить по телефонам (8 0222) 23−05−00 (круглосуточно) или (8 0222) 29−81−81 (в рабочее время с 09.00 до 18.00).