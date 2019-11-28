от которого вам станет больно: мужчина почистил от снега дорожки, но ему все испортили

Источник материала: Tut.by

В Канаде камера наблюдения сняла маленькую трагедию: мужчина старательно очищал от снега дорожки возле своего дома, и результат получился по-настоящему блестящим. Но все труды были напрасными: работа оказалась испорчена буквально за пару секунд. Посмотрите, что произошло.