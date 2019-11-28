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от которого вам станет больно: мужчина почистил от снега дорожки, но ему все испортили
Источник материала: Tut.by
В Канаде камера наблюдения сняла маленькую трагедию: мужчина старательно очищал от снега дорожки возле своего дома, и результат получился по-настоящему блестящим. Но все труды были напрасными: работа оказалась испорчена буквально за пару секунд. Посмотрите, что произошло.
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Вся работа была напрасной.
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