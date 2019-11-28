Источник материала: Myfin

Минске устроят семейные распродажи" />

Три молла в Минске устроят семейные распродажи

Самая масштабная «черная пятница» будет в ТРЦ «Титан». В распродаже участвуют около 150 магазинов. В частности, цены снизят магазины одежды, техники и ювелирных изделий. Среди брендов – Sister's, Edelica, Organic beauty, «Мономах», «Кравт» и Good Shop. Также предоставят скидки около 30 детских магазинов. Заодно можно будет за полцены сходить в контактный зоопарк и развлекательный центр «Маша и Медведь».

В ТРЦ «Тивали» цены снизят около 200 магазинов, которые обрушат цены до 70%. «Постройнеет» в цене взрослая и детская одежда, трикотаж, игрушки и другие товары. Порадуют посетителей и развлекательные объекты.