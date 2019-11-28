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Три молла в Минске устроят семейные распродажи

29.11.2019 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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Три молла в Минске устроят семейные распродажи

Самая масштабная «черная пятница» будет в ТРЦ «Титан». В распродаже участвуют около 150 магазинов. В частности, цены снизят магазины одежды, техники и ювелирных изделий. Среди брендов – Sister's, Edelica, Organic beauty, «Мономах», «Кравт» и Good Shop. Также предоставят скидки около 30 детских магазинов. Заодно можно будет за полцены сходить в контактный зоопарк и развлекательный центр «Маша и Медведь».

В ТРЦ «Тивали» цены снизят около 200 магазинов, которые обрушат цены до 70%. «Постройнеет» в цене взрослая и детская одежда, трикотаж, игрушки и другие товары. Порадуют посетителей и развлекательные объекты.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 29 ноября пройдет черная пятница в тематическом формате.
 
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