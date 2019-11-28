Конец эры блогеров. Крупные бренды нашли новый способ завоевать любовь молодежи

Источник материала: Ежедневник



фото: forbes.ru

Крупные бренды от Uber до Netflix ищут новые способы завоевать внимание поколения Z, рекламные посты у блогеров уже не работают. Их последнее открытие — мемы.

Крупные бренды, как правило, относятся к своим рекламным кампаниям серьезно, но когда им нужно покорить поколение Z, то можно и посмеяться над собой, пишет Forbe s со ссылкой на Bloomberg. Агентство в своей статье отмечает, что теперь производители в попытке привлечь внимание молодежи обращаются не к популярным блогерам, а к мемам: «Подростки любят мемы, а бренды любят подростков».

Поколение Z, представителям которого сейчас от семи до 22 лет, составляют крупнейшую группу потребителей в мире, покупательная способность которой только в США превышает 143 млрд долларов, пишет Bloomberg. Аккаунты с мемами — один из самых быстрорастущих сегментов в Instagram, самой популярной соцсети у подростков, отмечает медиадиректор рекламного агентства Mekanism Кэрри Дино. «Я думаю, это действительно мощный инструмент для того, чтобы рассказать поколению Z и миллениалам о том, что представляет из себя ваш бренд и что он может дать им и их образу жизни», — говорит она.

Раньше бренды пытались достучаться до молодежи в интернете с помощью платных постов у инфлюенсеров. Рынок такой рекламы, по данным исследовательской компании Markets and Markets, в этом году составит 5,5 млрд долларов (через пять лет компания прогнозирует его рост до 22,3 млрд долларов). Однако посты блогеров из-за избытка рекламы уже не вызывают такого доверия у подписчиков, отмечает Bloomberg.

Саркастичные интернет-мемы в этой ситуации становятся альтернативой. В отличие от «отшлифованных» постов инфлюенсеров мемы разговаривают с подростками на понятном им языке. К тому же мем с большей вероятностью станет вирусным в интернете. Обычный блогер может предложить подписчице купить определенную помаду или поделиться рекламным постом с подругой, которая любит косметику. Но «шансы на то, что она поделится им с 20 своими друзьями, невелики» — в отличие от какой-нибудь забавной картинки, объясняет Бека Александр, основательница и президент агентства Socialyte, которое работает с блогерами.

Размещение платных постов в аккаунтах с мемами в Facebook и Instagram дает вовлеченность аудитории на уровне 30%, тогда как в традиционных кампаниях и в популярных блогах она составляет от 1% до 15%, говорит Дино. Кроме того, мем примерно на 60% дешевле обычного рекламного поста у популярного блогера, отмечает Зинат Салими, глава отдела маркетинга еще одного работающего с инфлюенсерами агентства Viral Nation. По ее словам, пока что подобный пост может стоить от 300 до 5000 долларов, но по мере развития этого типа маркетинга цены будут расти.

Одними из первых использовать мемы в рекламе догадались технологические компании и сервисы знакомств Bumble и Hinge. Со временем спонсировать ироничный контент также начали JetBlue Airways и Budweiser, которые прежде использовали более традиционную рекламу.

Мемы — это «фантастический способ привлечь потенциальных клиентов там, где они уже тусуются», говорит креативный директор дейтингового сервиса Hinge Молли Федик. По ее словам, компания начала платить за ироничные посты о неудачных свиданиях и получила «абсолютно невероятные» результаты. Теперь Hinge планирует увеличить маркетинговый бюджет на этот формат.

Uber сотрудничает с блогером Джесси Марголисом, который ведет популярные аккаунты Overheard LA и Overheard New York с забавными комментариями о жизни в этих городах. Вместе они создали аккаунт Overheard Uber, куда выкладывают шутки об общении водителей и пассажиров.

Бренд Gucci в 2017 году начал сотрудничать с блогерами Лолой Таш и Николь Аргирис. Девушки после выпуска из колледжа завели Instagram-аккаунт MyTherapistSays, куда постили шутки о бесполезных диетах, карьерных неудачах и других злоключениях, с которыми сталкиваются их ровесники. Gucci привлекла их к рекламе новой линейки часов Le Marche des Merveilles. В результаты мемы Таш и Аргирис попали на страницы Vogue. С тех пор Таш успела поработать с таким компаниями, как Universal Music Group, Jet Blue и Uber.

По словам Таш, индустрия интернет-мемов еще молода, а потому сейчас нет четких правил для монетизации или размещения постов. Обычно за одну рекламную кампанию MyTherapistSays берет от 7000 до 20 000 долларов, говорит она.

Брендам, которые привыкли согласовывать каждую запятую в рекламных постах блогеров, в случае с мемами надо быть готовыми отпустить ситуацию и довериться авторам, предупреждает Александр из Socialyte. Попытки солидных корпоративных парней быть смешными иногда могут закончиться провалом, предупреждает она.

В мем-маркетинге есть и другие риски: некоторые такие посты уже привели к обвинениям в плагиате чужих шуток. Instagram ответил на это, заблокировав некоторые аккаунты с мемами, в том числе «миллионники».