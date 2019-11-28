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«Информационная тухлятина»: гостелеканал записал сюжет, как Nexta «срывал» выборы
Источник материала: KYKY>
Вчера, 28 октября, государственный телеканал СТВ
Обсуждение Степана Светлова, он же Nexta, и его влияния на выборы начинается с отметки 11:32. «Есть такое оскорбительное понятие из лексики политтехнологий: «Пипл хавает». Жрёт, то есть, электорат. Накормить информационной тухлятиной – или старательно пережеванным заморским фаст-фудом – беларусов пытались за счет западных грантов. А вкладывать в умы второсортный импорт доверили Nexta: в дословном переводе с беларуского – «непонятно кому», – анонсирует новый виток сюжета голос за кадром.
А дальше слово дают провластному политологу Петру Петровскому: «Он [Nexta] не имеет даже политического бэкграунда, скорее является несамостоятельной фигурой, управляемой извне. И в финансовом плане, и в плане информационном. Его филиация с некоторыми польскими государственными телеканалами демонстрирует то, что это дутая фигура. Она была направлена на прощупывание слабых мест беларуского общества».
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Вчера, 28 октября, государственный телеканал СТВ опубликовал сюжет, в котором поговорили о выборах в беларуский парламент (спустя почти две недели после их конца) и...
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