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«Информационная тухлятина»: гостелеканал записал сюжет, как Nexta «срывал» выборы

29.11.2019 13:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 28 октября, государственный телеканал СТВ опубликовал сюжет, в котором поговорили о выборах в беларуский парламент (спустя почти две недели после их конца) и о блогере Nexta. Выпуск отдает классической советской пропагандой. Закадровый голос язвительно констатирует поражение оппозиции, а эксперты, с которыми беседуют корреспонденты, в разных формулировках называют оппозиционеров «маргиналами», «дрессированными собаками» и так далее.

Обсуждение Степана Светлова, он же Nexta, и его влияния на выборы начинается с отметки 11:32. «Есть такое оскорбительное понятие из лексики политтехнологий: «Пипл хавает». Жрёт, то есть, электорат. Накормить информационной тухлятиной – или старательно пережеванным заморским фаст-фудом – беларусов пытались за счет западных грантов. А вкладывать в умы второсортный импорт доверили Nexta: в дословном переводе с беларуского – «непонятно кому», – анонсирует новый виток сюжета голос за кадром.

А дальше слово дают провластному политологу Петру Петровскому: «Он [Nexta] не имеет даже политического бэкграунда, скорее является несамостоятельной фигурой, управляемой извне. И в финансовом плане, и в плане информационном. Его филиация с некоторыми польскими государственными телеканалами демонстрирует то, что это дутая фигура. Она была направлена на прощупывание слабых мест беларуского общества».

 
 
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Вчера, 28 октября, государственный телеканал СТВ опубликовал сюжет, в котором поговорили о выборах в беларуский парламент (спустя почти две недели после их конца) и...
 
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