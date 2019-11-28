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Лявон Вольский перепел культовую «Тры чарапахі». И сам же нарисовал новый клип!

29.11.2019 13:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Лявон Вольский решил вернуться к истокам – и перепел культовую «Тры чарапахі», пишет TUT.by. И сам же нарисовал новый клип! 

Теперь у «Трох чарапах» – новая аранжировка, над которой работал норвежец Снорре Бергеруд. Он же продюссировал последний сольный альбом Вольского – «Гравітацыя». А новый мини-альбом музыканта, как и известная каждому беларусу песня, получил название «Тры чарапахі».

Вольский, помимо вокала, занялся также музыкальным клипом. Он нарисовал все иллюстрации, которые аллегорично повторяют текст трека. «Мы давно играем на концертах этот вариант песни, и надо было зафиксировать его. Для лирик-видео сначала хотели написать текст, а потом появилась идея добавить туда и рисунки. Делалось все быстро, но весело, и это настроение подходит песне». Вот, смотрите, о чем мы рассказываем:

Фото обложки: TUT.by.

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Лявон Вольский решил вернуться к истокам – и перепел культовую «Тры чарапахі», пишет TUT.by. И сам же нарисовал новый клип!  Теперь у «Трох чарапах» – новая...
 
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