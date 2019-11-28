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«Арсенал» уволил главного тренера

29.11.2019 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отправлен в отставку. Специалист покинул команду вместе со своим штабом. Временно исполняющим обязанности назначен Фредрик Юнгберг.


Фото: Reuters

«Решение принято в связи с тем, что результаты и игра команды не отвечали требуемому уровню.

Мы попросили Фредди Юнгберга взять на себя ответственность за первую команду в качестве временного главного тренера. Верим, что Фредди способен вести нас вперед.

Идут поиски нового главного тренера, когда они завершатся, мы выпустим заявление», — говорится на официальном сайте клуба.

«Мы от души благодарим Унаи и его коллег, которые прикладывали все усилия, чтобы вернуть клуб на тот уровень, которого мы все ждем и требуем. Желаем Унаи и его штабу успехов в будущем», — приводит слова директора клуба Джоша Кронке Sports.ru со ссылкой на официальный сайт «канониров».

Лондонцы не побеждают уже 7 матчей во всех турнирах, это худший результат за 27 лет. Команда не имела подобной серии за 22 года (в 1996—2018 годах) под руководством Арсена Венгера.

Эмери возглавил «Арсенал» весной 2018 года. В сезоне-2018/19 он вывел команду в финал Лиги Европы, где «канониры» уступили «Челси» (1:4). В чемпионате Англии-2018/19 «Арсенал» финишировал пятым.

В нынешнем сезоне лондонцы после 13 туров АПЛ занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отправлен в отставку. Специалист покинул команду вместе со своим штабом. Временно исполняющим обязанности назначен Фредрик...
 
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