﻿ Давыдько: Лукашенко сделает историческое заявление 5 декабря. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Давыдько: Лукашенко сделает историческое заявление 5 декабря

29.11.2019 13:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал избранный депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва председатель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько.



"5 числа глава государства собирает оба созыва и я думаю, он будет делать историческое, программное заявление, и тогда нам будет понятна еще больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять", - сказал парламентарий.



Напомним, что парламентские выборы в Беларуси состоялись 17 ноября. Ни один представитель оппозиции с парламент не попал. Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ не признали прошедшую кампанию свободной и демократичной. Внутренние наблюдатели заявили, что таких грязных выборов в истории страны еще не было.

Стоит также отметить, что 8 декабря должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой планируется подписать пакет документов о дальнейшей интеграции двух стран. Содержание этих документов держится в тайне от общественности.
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал избранный депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва председатель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ищут очевидцев смертельного ДТП около Солтановки под Могилевом: «ГАЗель» врезалась в трактор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика