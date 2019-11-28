ГосСМИ уже готовятся к президентским выборам

Белсат . Препятствия кандидатам в депутаты и давление на независимых журналистов – особенности этого года, передает





Бюро демократических институтов и прав человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе назвало выборы депутатов Палаты представителей Беларуси не соответствующими международным демократическим стандартам.





Однако о выводах влиятельной международной организации государственные СМИ широкой общественности не сообщили. Подробности - в видеосюжете











