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ГосСМИ уже готовятся к президентским выборам
Источник материала: Партизан
«Выборы как политическая кампания в государственных СМИ отсутствовали», – такой вывод сделали независимые эксперты в результате двухмесячного наблюдения за освещением выборов в Палату представителей.
Препятствия кандидатам в депутаты и давление на независимых журналистов – особенности этого года, передает
Бюро демократических институтов и прав человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе назвало выборы депутатов Палаты представителей Беларуси не соответствующими международным демократическим стандартам.
Однако о выводах влиятельной международной организации государственные СМИ широкой общественности не сообщили. Подробности - в видеосюжете
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«Выборы как политическая кампания в государственных СМИ отсутствовали», – такой вывод сделали независимые эксперты в результате двухмесячного наблюдения за...
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