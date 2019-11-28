﻿ ГосСМИ уже готовятся к президентским выборам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГосСМИ уже готовятся к президентским выборам

29.11.2019 13:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Выборы как политическая кампания в государственных СМИ отсутствовали», – такой вывод сделали независимые эксперты в результате двухмесячного наблюдения за освещением выборов в Палату представителей.

Препятствия кандидатам в депутаты и давление на независимых журналистов – особенности этого года, передает Белсат.

Бюро демократических институтов и прав человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе назвало выборы депутатов Палаты представителей Беларуси не соответствующими международным демократическим стандартам. 

Однако о выводах влиятельной международной организации государственные СМИ широкой общественности не сообщили. Подробности - в видеосюжете
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Выборы как политическая кампания в государственных СМИ отсутствовали», – такой вывод сделали независимые эксперты в результате двухмесячного наблюдения за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский Дед Мороз признан самым популярным новогодним персонажем СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика