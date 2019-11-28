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Блогосфера, новации и деловая этика. Более 200 представителей СМИ собрались на форуме молодых журналистов в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. VII Форум молодых журналистов начал работу на журфаке БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали около 200 представителей национаольных и региональных СМИ, студенты и преподаватели факультета.
Они обсудят изменения в современной журналистике, новации в законодательстве СМИ, вопросы деловой этики. Развитие мультимедийной журналистики – одна из ключевых секций. Коснутся также тем влияния блогеров на медиасферу и противостояния распространению фейковых новостей.
В программе форума также тренинги с известными медиаперсонами, мастер-классы опытных журналистов и совместное участие в записи ток-шоу в телецентре БГУ.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Диана Чёрная, корреспондент газеты «Новае Палессе»:
Хочется как можно больше развивать социальные сети и сайт газеты. Поскольку сегодня районные СМИ ориентируются больше на печатные издания, мы планируем как можно больше и как можно чаще публиковать нвоости на сайте, создать электронный вариант газеты.
В рамках форума подвели также итоги конкурса «Дебют» – награды от Белорусского союза журналистов получили лучшие молодые репортеры, ведущие и фотокорреспонденты. Символично, что молодежный медиафорум традиционно проходит на площадке журфака БГУ.
Напомним, в 2019 году факультет отмечает свое 75-летие. За время работы здесь подготовили более 10 тысяч журналистов.
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Блогосфера, новации и деловая этика. Более 200 представителей СМИ собрались на форуме молодых журналистов в Минске
Новости Беларуси. VII Форум молодых журналистов начал работу на журфаке БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали около 200...
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