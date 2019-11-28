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Тяжело в учении, легко в бою

29.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Традиционный открытый юношеский турнир по боксу памяти А.В. Суворова прошёл 23 и 24 ноября в КСДЮШОР Кобринского района. Более 60-ти юных спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Балаклеи (Харьковская область), Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Лиды, Барановичей, Пружан, Жабинки  и Кобрина  отметили  совершеннолетие турнира яркими играми, красивыми победами, зарядом бодрости и энергии, положительными эмоциями и новыми знакомствами.

Обращаясь к юным участникам соревнований, один инициаторов и организаторов игр, тренер боксёров КСДЮШОР Кобринского района, воспитавший пятерых мастеров спорта, Алексей Яроха, заметил:

– Лени нет места в спорте. Даже самый слабый может победить у сильного и талантливого, но не стремящегося совершенствовать своё мастерство спортсмена. Чтобы добиться успеха, нужно максимально выкладываться на тренировках. Отрадно, что для многих ребят, которые когда-то принимали участие в нашем турнире, кобринский ринг стал первой победной площадкой и мотивацией к будущим успехам.  Как в спорте, так и в других жизненных сферах они достигли высоких побед, а главное выросли достойными людьми.

Тяжело в учении, легко в бою

В соревнованиях принимали участие ребята 2004 года рождения и моложе, которые своими домашними победам уже доказали, что могут достойно представлять свой город, школу, тренера и, конечно же, в первую очередь себя на турнирах подобного уровня. Самым юным спортсменам предстояло на ринге провести три раунда по одной минуте, представителям средней группы три раунда по полторы минуты и старшим три раунда по две минуты.

Трудно было определить, кто задавал тон и создавал зрелищность и невероятную атмосферу в зале – ликующие болельщики или сами боксёры, цепкие и вёрткие, эмоциональных и в тоже время умеющих выстраивать тактику ведения боя, не желавшие отдавать победу до последних секунд.

Победители определялись согласно заявленным весовым категориям. В копилке кобринчан  … наград. Это прекрасный результат, но, как заметил Алексей ЯРОХА работать есть над чем.


Тяжело в учении, легко в бою

– В Кобрине я впервые, – поделился впечатлениями после турнира тренер команды из Брянска Александр Нефанин, который привёз на соревнования четырёх своих воспитанников. – Спасибо Алексею Ярохе за приглашение. Для нас это возможность поделиться своим опытом и приобрести новый. Организация турнира заслуживает наилучших слов благодарности. Несмотря на два насыщенных соревновательных дня, мы успели познакомиться с вашим чудесным городом, пообщаться с кобринчанами, очень радушными и гостеприимными людьми. С нетерпением будем ждать очередной возможности сойтись на ринге, чтобы взять реванш за предыдущие поражения и пополнить копилку новыми победами из Кобрина.

Елена БАКУН.   В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ. Фото Елена БАКУН.

 

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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