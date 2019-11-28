Названы смартфоны с лучшими камерами в 2019 году

Источник материала: Tut.by

Эксперты известного ресурса сравнения качества фотографий и видео со смартфонов DxOMark назвали лучшие, по их мнению, камерофоны 2019 года.





На пятом месте — Samsung Galaxy S10 5G (116 баллов), на четвертом и третьем — Samsung Galaxy Note10+ 5G (117 баллов) и iPhone 11 Pro Max (117 баллов), на втором и первом — Xiaomi Mi CC9 Pro (международная версия называется Mi Note 10 Pro) и Huawei Mate 30 Pro, набравшие по 121 баллу.

В DxOMark добавляют, что за этот год им удалось протестировать 31 смартфон, включая гаджеты начального и топового уровня. Лидеры рейтинга — Mate 30 Pro и CC9 Pro — являются «отличным выбором для мобильных фотографов, которым необходимо высочайшее качество фото и видео в любых ситуациях».

При этом Huawei Mate 30 Pro лучше подходит для съемки фото (в том числе в темноте) за счет небольшого количества шумов и артефактов. Xiaomi CC9 Pro удостоился звания лучшего смартфона для фотографирования с зумом. Samsung Galaxy Note10+ 5G и iPhone 11 Pro Max с общей оценкой в 117 баллов описали так: первый аппарат отличается лучшей среди всех конкурентов суперширокоугольной камерой, второй лучше всех снимает видео.

Ниже — наши цены некоторых из названных выше смартфонов: