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«Учить языки начали даже медсестры». Почему медики уезжают за границу и как решить кадровый вопрос
Источник материала: Tut.by
О ситуации в здравоохранении в последнее время говорят много. Врачи и медсестры уже продолжительное время
Откуда взялся дефицит кадров, в какие страны отправляются наши медики, почему молодые врачи хотят уехать и что может помочь исправить ситуацию, кроме денег? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, FINANCE.TUT.BY поговорил с бывшим первым замминистра здравоохранения, а ныне председателем Белорусского профсоюза работников здравоохранения Робертом Часнойтем.
«Чтобы разгрузить поликлиники, нужно создавать амбулатории. Они могут работать даже в жилых домах»
По данным Республиканского банка вакансий, медики уже много месяцев подряд входят в пятерку самых востребованных специалистов в стране. На 28 ноября этого года в Беларуси было 3067 вакансий для врачей-специалистов, самый большой дефицит кадров — в Гомельской области и в Минске.
— Сегодня на 10 тысяч человек у нас приходится 54 врача. Но, к сожалению, в Беларуси действует устаревшая система подсчета, — говорит Роберт Часнойть. — У нас учитываются все, кто получил диплом врача, а на Западе — только те, кто оказывает непосредственную медицинскую помощь. Когда десять лет назад Минздрав пересчитал статистику по этом принципу, на 10 тысяч человек получилось 30 врачей. На сегодняшний момент — где-то 32 врача, это примерно такой же уровень, как в Европе.
Роберт Часнойть убежден, что важно не только количество врачей, но и то, где они работают: на оказании первичной медико-санитарной помощи (поликлинической, амбулаторной, скорой, экстренной) или в стационаре. Например, в США, по его словам, на первичном уровне работает порядка 40% врачей, остальные 60% — в стационаре. В Европе все наоборот. Беларусь долгое время поддерживала соотношение 50/50, но примерно с 2010 года начался сильный перекос в сторону стационара.
— В конце 2000-х в Беларуси произошло сильнейшее за всю историю укрепление материально-технической базы медучреждений, — объясняет эксперт. — Оно включало в себя реконструкцию операционных блоков и родильных домов, закупку нового современного оборудования. В результате нам стал доступен ряд новых медицинских технологий, а значит, появились и новые специальности, на которые активно начали переучиваться врачи, ранее работавшие по другим специальностям. Такой профессиональный сдвиг — это, безусловно, очень хорошо. Однако модернизация и появление новых специальностей происходило в первую очередь в стационарах. Такова политика государства: стационарное звено должно быть мощным, укомплектованным. При этом в первичном звене серьезных изменений не произошло. Поэтому начался отток врачей из поликлиник в стационары, из-за чего в первичном звене образовался дефицит кадров. Во многом отсюда берутся наши сегодняшние проблемы с поликлиниками: очереди, нехватка узкопрофильных специалистов и так далее.
Именно в поликлиники в основном распределяют выпускников медицинских университетов (а их около 3500−3600 в год). Но этого количества не хватает, чтобы закрыть все проблемные места. Причина — опять перекос, на этот раз территориальный.
— Министерство здравоохранения в первую очередь закрывает места в сельских амбулаториях и поселковых больницах. Если в городе не хватает одного-двух врачей, другие могут разделить между собой его ставку. Но в сельской местности это невозможно: нередко там всего один врач на 3−5 тысяч человек. К тому же в районе должен быть хотя бы один узкий специалист: один окулист, один невролог и так далее, — говорит Роберт Часнойть.
По его мнению, на дефицит врачей в городских поликлиниках также влияет миграция населения. В последние годы многие перебираются жить из сельской местности в крупные города, в первую очередь в Минск. Городское население приросло, медучреждения в нужном количестве — нет.
— Количество строящихся в Минске поликлиник непропорционально приросту населения за последние 10−15 лет, — констатирует Роберт Часнойть. — В итоге не хватает не только врачей первичного звена, но и места, где они могли бы работать. Поликлиники приходится уплотнять, помещений не хватает, врачи работают в кабинетах по двое.
По мнению эксперта, чтобы решить эту проблему, нужно реформировать структуру оказания первичной медицинской помощи. Например, вместо поликлиник создавать амбулаторные кабинеты. Такая возможность в законодательстве предусмотрена, есть даже реальный пример — амбулатория в Гродно на улице Славинского.
— Амбулатория может состоять буквально из трех-четырех комнат с комплектом необходимого оборудования и находиться, например, на первом этаже жилых зданий рядом с магазинами и кафе. Там может работать врач общей практики или несколько врачей: скажем, терапевт, педиатр и хирург, — объясняет Роберт Часнойть. — Такие амбулатории обошлись бы государству значительно дешевле строительства поликлиник. А поликлиники, в свою очередь, освободились бы от части врачей и превратились в полноценные диагностические центры с набором лабораторного и диагностического оборудования. Нагрузку на врачей такое перераспределение не сократит, но по крайней мере создаст для них комфортные условия работы.
Помимо врачей в Беларуси не хватает и медсестер. В банке вакансий сейчас для них есть 2959 предложения.
— У нас на 9,5 миллиона населения около 112 тысяч среднего медицинского персонала. Для сравнения: в Финляндии на 5,5 миллиона населения — 100 тысяч средних медицинских работников. По рекомендациям ВОЗ на одного врача должно быть 3,5 медсестры, у нас — 1,7. Это тоже очень важный вопрос, поскольку качественный уход за пациентом — это серьезный вклад в его выздоровление, — говорит Роберт Часнойть.
«В основном уезжают врачи, которые отработали 10−15 лет. Потеря таких специалистов — беда»
А еще белорусские врачи нередко уезжают работать в другие страны. Этот отток кадров уже
Недавно в Минздраве Польши
По мнению Роберта Часнойтя, намного больше уезжающих за границу в последнее время не стало, но это все равно «проблема, которую нужно решать».
— Как правило, в основном уезжают врачи, которые отработали 10−15 лет, получили первую или высшую категорию, имеют серьезный уровень подготовки и переподготовки. Потеря таких специалистов — это беда, потому что подготовка им полноценной замены требует времени, — говорит Роберт Часнойть. — Если говорить о молодых специалистах, то они хорошо знают иностранные языки, и я опасаюсь, что в будущем это может усилить отток кадров за границу. Пару лет назад мы интересовались в школах иностранных языков, много ли медиков изучает тот же польский, английский, немецкий. Это нельзя назвать полноценным статистическим исследованием, но мы получили информацию, что в некоторых группах таких было 70%, в том числе среднего медперсонала. Если медсестры пошли учить иностранные языки, то мотивация у них точно есть. Поэтому, несмотря на то, что движение рабочей силы было, есть и будет всегда, мы со своей стороны должны делать все, чтобы медицинским работникам было у нас комфортно как с точки зрения зарплат, так и с точки зрения нагрузки.
Чтобы выяснить, почему молодые медики хотят уехать за границу, профсоюз работников здравоохранения провел анкетирование врачей первых двух лет работы. Оказалось, что дело даже не в зарплате.
— На первое место молодые врачи поставили проблему карьерного роста. За рубежом привлекательность движения по служебной лестнице значительно выше, чем в Беларуси, — рассказывает Роберт Часнойть. — На втором месте назывались условия проживания, особенно в сельской местности. Действительно, там, где адекватно решаются проблемы с жильем, проблема нехватки кадров стоит не так остро. Например, в Гродно для медиков строят кооперативные дома, а вот в Минске с этим проблема. Врачей из Минска, имеющих свое жилье, недостаточно, а те, кто приезжает на работу, часто вынуждены ютиться в плохих общежитиях. Военных, МВД государство обеспечивает кооперативным жильем, но ведь медицина и здравоохранение — это тоже стратегически важная область для нас.
Зарплата в списке причин для эмиграции оказалась только на третьем месте.
— То, что сейчас у нас зарплата медицинского работника неадекватна его труду, очевидно всем. В Европе даже резидент (аналог интерна. — Прим. ред.), проходящий стажировку, чтобы подтвердить диплом, не будет получать меньше 1000 евро, — констатирует Роберт Часнойть. — В этом вопросе власти уже пошли на определенные шаги. С 2020 года система оплаты труда работников здравоохранения серьезно
«Раньше мы хвастались доступностью медицины, но во многом она необоснованна»
Еще одна серьезная проблема белорусского здравоохранения — это высокая нагрузка, говорит Роберт Часнойть. По статистике коэффициент совместительства врачей в среднем составляет 1,36. Это означает, что практически каждый работает больше чем на одну ставку.
— Вопрос — в желаемом государством объеме оказания медицинской помощи. Если мы хотим, чтобы поликлиника работала с 7 утра до 8 вечера и при этом врачи не перерабатывали, значит, университетам нужно готовить больше врачей. Но сможет ли государство их всех содержать? Вряд ли, — комментирует Роберт Часнойть.
При этом, по мнению главы профсоюза, проблема кроется не только в количестве врачей, но и в том, что белорусы ходят на приемы к ним слишком часто.
— Мы занимаем первое место в мире по количеству обращений населения за медицинской помощью: в среднем 11,7 обращений на одного человека в год. Раньше мы хвастались такой доступностью медицинской помощи, но нужно признать, что во многом она необоснованна, на что неоднократно указывала и ВОЗ, — говорит Роберт Часнойть. — Ни для кого не секрет, что нередко в поликлинику ходят люди, которым просто нужно поговорить с кем-то, пожаловаться. Необоснованная чрезмерная нагрузка на врачей первичного звена приводит к выгоранию, синдрому хронической усталости, к тому, что врач не просто перестает получать удовольствие от работы — он мечтает оттуда сбежать.
Практически во всех странах, рассказывает собеседник, существуют различные меры, которые сдерживают людей от таких необоснованных походов по врачам. Чаще всего это меры финансовые.
— Например, в странах Балтии законом установлено, что человек может обратиться в поликлинику для оказания медицинской помощи за счет страховой компании 4−5 раз в год. В 6-й и 7-й раз ему тоже окажут помощь, но тогда страховая компания увеличит для него страховой взнос. И вот у пациента уже появляется мотивация следить за своим здоровьем. Во многом благодаря доступности бесплатной медицины наши граждане не мотивированы заботиться о здоровье ни экономически, ни психологически, — констатирует Роберт Часнойть.
Еще один пример — из Германии, где существуют программы реабилитации после травм, которые частично оплачивает государство.
— Пациент приходит в реабилитационный центр, где у него по часам расписаны все процедуры. Если он отказывается что-то выполнять и не соблюдает режим, государство сразу снимает его с этой программы. Это приравнивается к нецелевому использованию пациентом бюджетных средств. Захочет продолжать, значит, будет платить своими деньгами, — рассказывает Роберт Часнойть. — Не нужно воспринимать это как механизм понуждения. Это заинтересованность государства в том, чтобы человек был здоров, в том числе финансовая. У нас столько всего предоставляется бесплатно: реабилитация, санаторно-курортное лечение, лекарства. Но пациент не несет никакой ответственности за невыполнение предписаний врачей. Думаю, рано или поздно мы тоже придем к каким-то штрафным санкциям вне зависимости от того, останется медицина бюджетной или станет страховой.
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FINANCE.TUT.BY поговорил с бывшим первым замминистра здравоохранения, а ныне председателем Белорусского профсоюза работников здравоохранения Робертом Часнойтем о том,...
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