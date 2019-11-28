«Учить языки начали даже медсестры». Почему медики уезжают за границу и как решить кадровый вопрос

Источник материала: Tut.by

О ситуации в здравоохранении в последнее время говорят много. Врачи и медсестры уже продолжительное время входят в пятерку самых востребованных специалистов. Для них в республиканской базе есть несколько тысяч вакансий, а это говорит о том, что медиков в стране не хватает. И если еще в начале года власти заявляли, что обеспокоены оттоком медицинских кадров за границу, то сейчас — вроде как нет (по крайней мере, так заявляет президент). Тем не менее чтобы исправить ситуацию, правительство обещает к 2025 году увеличить зарплату медикам в два раза.

Откуда взялся дефицит кадров, в какие страны отправляются наши медики, почему молодые врачи хотят уехать и что может помочь исправить ситуацию, кроме денег? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, FINANCE.TUT.BY поговорил с бывшим первым замминистра здравоохранения, а ныне председателем Белорусского профсоюза работников здравоохранения Робертом Часнойтем.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Роберт Часнойть — заслуженный врач Республики Беларусь, кандидат экономических наук. С 2006 по 2010 год занимал кресло первого заместителя министра здравоохранения. Пять лет был экспертом программы «Восточная сеть» европейского регионального бюро ВОЗ. Сейчас возглавляет Белорусский профсоюз работников здравоохранения.

«Чтобы разгрузить поликлиники, нужно создавать амбулатории. Они могут работать даже в жилых домах»

По данным Республиканского банка вакансий, медики уже много месяцев подряд входят в пятерку самых востребованных специалистов в стране. На 28 ноября этого года в Беларуси было 3067 вакансий для врачей-специалистов, самый большой дефицит кадров — в Гомельской области и в Минске.

— Сегодня на 10 тысяч человек у нас приходится 54 врача. Но, к сожалению, в Беларуси действует устаревшая система подсчета, — говорит Роберт Часнойть. — У нас учитываются все, кто получил диплом врача, а на Западе — только те, кто оказывает непосредственную медицинскую помощь. Когда десять лет назад Минздрав пересчитал статистику по этом принципу, на 10 тысяч человек получилось 30 врачей. На сегодняшний момент — где-то 32 врача, это примерно такой же уровень, как в Европе.

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Роберт Часнойть убежден, что важно не только количество врачей, но и то, где они работают: на оказании первичной медико-санитарной помощи (поликлинической, амбулаторной, скорой, экстренной) или в стационаре. Например, в США, по его словам, на первичном уровне работает порядка 40% врачей, остальные 60% — в стационаре. В Европе все наоборот. Беларусь долгое время поддерживала соотношение 50/50, но примерно с 2010 года начался сильный перекос в сторону стационара.

— В конце 2000-х в Беларуси произошло сильнейшее за всю историю укрепление материально-технической базы медучреждений, — объясняет эксперт. — Оно включало в себя реконструкцию операционных блоков и родильных домов, закупку нового современного оборудования. В результате нам стал доступен ряд новых медицинских технологий, а значит, появились и новые специальности, на которые активно начали переучиваться врачи, ранее работавшие по другим специальностям. Такой профессиональный сдвиг — это, безусловно, очень хорошо. Однако модернизация и появление новых специальностей происходило в первую очередь в стационарах. Такова политика государства: стационарное звено должно быть мощным, укомплектованным. При этом в первичном звене серьезных изменений не произошло. Поэтому начался отток врачей из поликлиник в стационары, из-за чего в первичном звене образовался дефицит кадров. Во многом отсюда берутся наши сегодняшние проблемы с поликлиниками: очереди, нехватка узкопрофильных специалистов и так далее.

Именно в поликлиники в основном распределяют выпускников медицинских университетов (а их около 3500−3600 в год). Но этого количества не хватает, чтобы закрыть все проблемные места. Причина — опять перекос, на этот раз территориальный.

— Министерство здравоохранения в первую очередь закрывает места в сельских амбулаториях и поселковых больницах. Если в городе не хватает одного-двух врачей, другие могут разделить между собой его ставку. Но в сельской местности это невозможно: нередко там всего один врач на 3−5 тысяч человек. К тому же в районе должен быть хотя бы один узкий специалист: один окулист, один невролог и так далее, — говорит Роберт Часнойть.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По его мнению, на дефицит врачей в городских поликлиниках также влияет миграция населения. В последние годы многие перебираются жить из сельской местности в крупные города, в первую очередь в Минск. Городское население приросло, медучреждения в нужном количестве — нет.

— Количество строящихся в Минске поликлиник непропорционально приросту населения за последние 10−15 лет, — констатирует Роберт Часнойть. — В итоге не хватает не только врачей первичного звена, но и места, где они могли бы работать. Поликлиники приходится уплотнять, помещений не хватает, врачи работают в кабинетах по двое.

По мнению эксперта, чтобы решить эту проблему, нужно реформировать структуру оказания первичной медицинской помощи. Например, вместо поликлиник создавать амбулаторные кабинеты. Такая возможность в законодательстве предусмотрена, есть даже реальный пример — амбулатория в Гродно на улице Славинского.

— Амбулатория может состоять буквально из трех-четырех комнат с комплектом необходимого оборудования и находиться, например, на первом этаже жилых зданий рядом с магазинами и кафе. Там может работать врач общей практики или несколько врачей: скажем, терапевт, педиатр и хирург, — объясняет Роберт Часнойть. — Такие амбулатории обошлись бы государству значительно дешевле строительства поликлиник. А поликлиники, в свою очередь, освободились бы от части врачей и превратились в полноценные диагностические центры с набором лабораторного и диагностического оборудования. Нагрузку на врачей такое перераспределение не сократит, но по крайней мере создаст для них комфортные условия работы.

Помимо врачей в Беларуси не хватает и медсестер. В банке вакансий сейчас для них есть 2959 предложения.

— У нас на 9,5 миллиона населения около 112 тысяч среднего медицинского персонала. Для сравнения: в Финляндии на 5,5 миллиона населения — 100 тысяч средних медицинских работников. По рекомендациям ВОЗ на одного врача должно быть 3,5 медсестры, у нас — 1,7. Это тоже очень важный вопрос, поскольку качественный уход за пациентом — это серьезный вклад в его выздоровление, — говорит Роберт Часнойть.

«В основном уезжают врачи, которые отработали 10−15 лет. Потеря таких специалистов — беда»

А еще белорусские врачи нередко уезжают работать в другие страны. Этот отток кадров уже вызвал «серьезную тревогу» у властей. По данным нашего Минздрава, в год за границу уезжает 190−210 медиков (без учета тех, кто выехал в Россию).

Недавно в Минздраве Польши рассказали , что в этой стране сейчас работает 231 врач из Беларуси. FINANCE.TUT.BY написал в профильные ведомства и медицинские организации других европейских стран и попросил поделиться своей статистикой. В Федеральной медицинской ассоциации Германии нам рассказали , что на конец 2018 года в стране находилось 430 медиков из Беларуси. За 2018 год в Германию переехал 61 врач. А в соседнюю Литву белорусские врачи едут намного реже. В 2018 году лицензии медицинской практики практикующего врача были выданы двум докторам из Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По мнению Роберта Часнойтя, намного больше уезжающих за границу в последнее время не стало, но это все равно «проблема, которую нужно решать».

— Как правило, в основном уезжают врачи, которые отработали 10−15 лет, получили первую или высшую категорию, имеют серьезный уровень подготовки и переподготовки. Потеря таких специалистов — это беда, потому что подготовка им полноценной замены требует времени, — говорит Роберт Часнойть. — Если говорить о молодых специалистах, то они хорошо знают иностранные языки, и я опасаюсь, что в будущем это может усилить отток кадров за границу. Пару лет назад мы интересовались в школах иностранных языков, много ли медиков изучает тот же польский, английский, немецкий. Это нельзя назвать полноценным статистическим исследованием, но мы получили информацию, что в некоторых группах таких было 70%, в том числе среднего медперсонала. Если медсестры пошли учить иностранные языки, то мотивация у них точно есть. Поэтому, несмотря на то, что движение рабочей силы было, есть и будет всегда, мы со своей стороны должны делать все, чтобы медицинским работникам было у нас комфортно как с точки зрения зарплат, так и с точки зрения нагрузки.

Чтобы выяснить, почему молодые медики хотят уехать за границу, профсоюз работников здравоохранения провел анкетирование врачей первых двух лет работы. Оказалось, что дело даже не в зарплате.

— На первое место молодые врачи поставили проблему карьерного роста. За рубежом привлекательность движения по служебной лестнице значительно выше, чем в Беларуси, — рассказывает Роберт Часнойть. — На втором месте назывались условия проживания, особенно в сельской местности. Действительно, там, где адекватно решаются проблемы с жильем, проблема нехватки кадров стоит не так остро. Например, в Гродно для медиков строят кооперативные дома, а вот в Минске с этим проблема. Врачей из Минска, имеющих свое жилье, недостаточно, а те, кто приезжает на работу, часто вынуждены ютиться в плохих общежитиях. Военных, МВД государство обеспечивает кооперативным жильем, но ведь медицина и здравоохранение — это тоже стратегически важная область для нас.

Зарплата в списке причин для эмиграции оказалась только на третьем месте.

— То, что сейчас у нас зарплата медицинского работника неадекватна его труду, очевидно всем. В Европе даже резидент (аналог интерна. — Прим. ред.), проходящий стажировку, чтобы подтвердить диплом, не будет получать меньше 1000 евро, — констатирует Роберт Часнойть. — В этом вопросе власти уже пошли на определенные шаги. С 2020 года система оплаты труда работников здравоохранения серьезно изменится . Зарплата повысится значительно, она станет более адекватной, справедливой и мотивирующей для врачей, особенно в сельской местности. Если первоклассные узкопрофильные специалисты и сейчас получают достаточно, то в первичном звене очень не хватает такой денежной мотивации. Например, в Советском Союзе для врача первичного уровня при любой зарплате существовала прибавка 20%, а для врачей в сельской местности еще и было бесплатным отопление. Это был такой мотивационный бонус.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Раньше мы хвастались доступностью медицины, но во многом она необоснованна»

Еще одна серьезная проблема белорусского здравоохранения — это высокая нагрузка, говорит Роберт Часнойть. По статистике коэффициент совместительства врачей в среднем составляет 1,36. Это означает, что практически каждый работает больше чем на одну ставку.

— Вопрос — в желаемом государством объеме оказания медицинской помощи. Если мы хотим, чтобы поликлиника работала с 7 утра до 8 вечера и при этом врачи не перерабатывали, значит, университетам нужно готовить больше врачей. Но сможет ли государство их всех содержать? Вряд ли, — комментирует Роберт Часнойть.

При этом, по мнению главы профсоюза, проблема кроется не только в количестве врачей, но и в том, что белорусы ходят на приемы к ним слишком часто.

— Мы занимаем первое место в мире по количеству обращений населения за медицинской помощью: в среднем 11,7 обращений на одного человека в год. Раньше мы хвастались такой доступностью медицинской помощи, но нужно признать, что во многом она необоснованна, на что неоднократно указывала и ВОЗ, — говорит Роберт Часнойть. — Ни для кого не секрет, что нередко в поликлинику ходят люди, которым просто нужно поговорить с кем-то, пожаловаться. Необоснованная чрезмерная нагрузка на врачей первичного звена приводит к выгоранию, синдрому хронической усталости, к тому, что врач не просто перестает получать удовольствие от работы — он мечтает оттуда сбежать.

Практически во всех странах, рассказывает собеседник, существуют различные меры, которые сдерживают людей от таких необоснованных походов по врачам. Чаще всего это меры финансовые.

— Например, в странах Балтии законом установлено, что человек может обратиться в поликлинику для оказания медицинской помощи за счет страховой компании 4−5 раз в год. В 6-й и 7-й раз ему тоже окажут помощь, но тогда страховая компания увеличит для него страховой взнос. И вот у пациента уже появляется мотивация следить за своим здоровьем. Во многом благодаря доступности бесплатной медицины наши граждане не мотивированы заботиться о здоровье ни экономически, ни психологически, — констатирует Роберт Часнойть.

Еще один пример — из Германии, где существуют программы реабилитации после травм, которые частично оплачивает государство.

— Пациент приходит в реабилитационный центр, где у него по часам расписаны все процедуры. Если он отказывается что-то выполнять и не соблюдает режим, государство сразу снимает его с этой программы. Это приравнивается к нецелевому использованию пациентом бюджетных средств. Захочет продолжать, значит, будет платить своими деньгами, — рассказывает Роберт Часнойть. — Не нужно воспринимать это как механизм понуждения. Это заинтересованность государства в том, чтобы человек был здоров, в том числе финансовая. У нас столько всего предоставляется бесплатно: реабилитация, санаторно-курортное лечение, лекарства. Но пациент не несет никакой ответственности за невыполнение предписаний врачей. Думаю, рано или поздно мы тоже придем к каким-то штрафным санкциям вне зависимости от того, останется медицина бюджетной или станет страховой.

При подготовке этого текста FINANCE.TUT.BY неоднократно пытался получить комментарии у Министерства здравоохранения Беларуси. Вопросы в ведомство мы отправили еще в начале октября, однако ответов пока так и не получили.