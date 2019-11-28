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Беларусь и Россия подготовили проект соглашения о расширении группировки спутников

29.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь и Россия подготовили проект соглашения о расширении группировки спутников

Беларусь и Россия подготовили проект соглашения о расширении совместной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил директор УП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой во время совместного заседания Президиума НАН и коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня нам доступна информация с двух космических аппаратов высокого разрешения — БКА и «Канопус». НАН Беларуси и Роскосмосом подготовлено соглашение о расширении группировки. На орбите сейчас еще пять «Канопусов», включая аппарат с инфракрасной камерой. Соглашение проходит стадию внутриведомственного согласования», — сказал Сергей Золотой. Кроме того, совместно с Роскосмосом проектируется новый космический аппарат.

Что касается прогнозирования погоды, еще недавно белорусским специалистам была доступна информация только с четырех метеорологических спутников. «Соответственно, оперативность ее поступления в МЧС и Белгидромет была низкой. На прошлой неделе мы ввели в строй новую станцию приема и сейчас получаем данные с 12 метеоспутников. Уже сегодня в МЧС 24 раза в сутки поступает информация о пожароопасной обстановке. По данным министерства, зафиксировано 68 случаев раннего обнаружения пожаров в лесах и на торфяниках с использованием космической информации», — отметил ученый.

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь и Россия подготовили проект соглашения о расширении совместной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил...
 
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