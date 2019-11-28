Жительница Горок превратила свою квартиру в цветочное царство

Источник материала: Горецкий вестник

Орхидеи, фиалки, стрептокарпусы, цикламены — настоящий цветник создала дома жительница Горок Тамара Васильева. В каждой комнате немаленькой квартиры цветут и роскошествуют растения, которые нужно постоянно поливать, подкармливать, опрыскивать. Откуда такое увлечение и как успевать содержать в идеальном порядке все это цветочное королевство?











О цветочном царстве в отдельной квартире читайте в газете «Горецкий вестник» от 30 ноября.