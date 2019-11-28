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Жительница Горок превратила свою квартиру в цветочное царство
29.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Орхидеи, фиалки, стрептокарпусы, цикламены — настоящий цветник создала дома жительница Горок Тамара Васильева. В каждой комнате немаленькой квартиры цветут и роскошествуют растения, которые нужно постоянно поливать, подкармливать, опрыскивать. Откуда такое увлечение и как успевать содержать в идеальном порядке все это цветочное королевство?
О цветочном царстве в отдельной квартире читайте в газете «Горецкий вестник» от 30 ноября.
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Орхидеи, фиалки, стрептокарпусы, цикламены — настоящий цветник создала дома жительница Горок Тамара Васильева. В каждой комнате немаленькой квартиры цветут и...
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