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Жительница Горок превратила свою квартиру в цветочное царство

29.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Орхидеи, фиалки, стрептокарпусы, цикламены — настоящий цветник создала дома жительница Горок Тамара Васильева. В каждой комнате немаленькой квартиры цветут и роскошествуют растения, которые нужно постоянно поливать, подкармливать, опрыскивать. Откуда такое увлечение и как успевать содержать в идеальном порядке все это цветочное королевство?

 

Жительница Горок превратила свою квартиру в цветочное царство

Тамара Афанасьевна самостоятельно занимается опылением орхидей. Фото Михаила Левцова

 

О цветочном царстве в отдельной квартире читайте в  газете «Горецкий вестник» от 30 ноября.

 

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  Орхидеи, фиалки, стрептокарпусы, цикламены — настоящий цветник создала дома жительница Горок Тамара Васильева. В каждой комнате немаленькой квартиры цветут и...
 
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