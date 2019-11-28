ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России коммунальники боролись с льдом на дорогах: давили его бульдозером и жгли

29.11.2019 14:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В России коммунальники убирали с дороги лед эксперементальным путем: давили бульдозером и поджигали. Но в результате им все равно пришлось использовать реагенты, сообщает портал 2×2.su.

Фото: belogorck.ru

В Белогорске Амурской области прошел дождь и дороги покрылись льдом. Местные коммунальные службы решили убрать его необычным способом — сжечь.

«Мы сравнили, насколько эффективно топят лед горючие смеси с разной температурой кипения, такие как бензин, спирт и жидкость для розжига. Лучше всего с такой задачей справляется бензин. При его горении ледяная пленка растаяла быстро. Образовавшуюся жидкость рабочие смели и засыпали песком. Недостатки — сильная копоть и высокая стоимость. Спирт и жидкость для розжига никакого эффекта вообще не показали», — рассказали коммунальники.

Также ледяной настил пытались убрать с помощью бульдозера: он ездил по льду и давил его гусеницами. Правда, после этого был поврежден не только лед, но и асфальт.

В итоге решено было посыпать обледеневшую территорию реагентами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России коммунальники убирали с дороги лед эксперементальным путем: давили бульдозером и поджигали. Но в результате им все равно пришлось использовать реагенты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тяжело в учении, легко в бою
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика