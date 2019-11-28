В России коммунальники боролись с льдом на дорогах: давили его бульдозером и жгли

Источник материала: Tut.by

В России коммунальники убирали с дороги лед эксперементальным путем: давили бульдозером и поджигали. Но в результате им все равно пришлось использовать реагенты, сообщает портал 2×2.su .

Фото: belogorck.ru

В Белогорске Амурской области прошел дождь и дороги покрылись льдом. Местные коммунальные службы решили убрать его необычным способом — сжечь.

«Мы сравнили, насколько эффективно топят лед горючие смеси с разной температурой кипения, такие как бензин, спирт и жидкость для розжига. Лучше всего с такой задачей справляется бензин. При его горении ледяная пленка растаяла быстро. Образовавшуюся жидкость рабочие смели и засыпали песком. Недостатки — сильная копоть и высокая стоимость. Спирт и жидкость для розжига никакого эффекта вообще не показали», — рассказали коммунальники.

Также ледяной настил пытались убрать с помощью бульдозера: он ездил по льду и давил его гусеницами. Правда, после этого был поврежден не только лед, но и асфальт.

В итоге решено было посыпать обледеневшую территорию реагентами.