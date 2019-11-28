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Корректируется расписание автобуса №38 (первый оборот по рабочим дням)

29.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 03.12.2019 г. изменяется расписание движения городского автобусного маршрута №38 (первый оборот по рабочим дням).

Корректируется расписание автобуса №38 (первый оборот по рабочим дням)

МАРШРУТ № 38

«Центральная городская больница – Катин бор»

РАБОЧИЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 5:50 6:18 6:46 7:07 7:40 8:10 8:46 9:16 9:50 10:20 10:52 11:25 12:11 12:41 13:13 13:45 14:23 14:53 15:23 15:53 16:26 16:58 17:28 17:59 18:38 19:22 20:09 20:49 21:29 22:10 22:50

Катин Бор 5:47 6:16 6:49 7:20 7:52 8:16 8:47 9:19 9:54 10:23 11:00 11:30 12:02 12:35 13:21 13:51 14:23 14:55 15:33 16:03 16:33 17:03 17:36 18:08 18:38 19:09 19:48 20:33 21:16 22:00 22:39 23:15

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 6:03 7:05 8:05 8:53 9:31 10:09 10:48 11:26 12:04 12:47 13:37 14:16 14:53 15:31 16:10 16:48 17:26 18:05 18:49 19:28 20:09 21:17 22:20

Катин Бор 6:05 7:01 8:07 9:08 9:58 10:38 11:16 11:54 12:31 13:08 13:54 14:42 15:22 16:00 16:38 17:17 17:55 18:33 19:12 19:56 20:35 21:16 22:18 23:20

 
 
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  С 03.12.2019 г. изменяется расписание движения городского автобусного маршрута №38 (первый оборот по рабочим дням). МАРШРУТ № 38 «Центральная городская больница –...
 
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