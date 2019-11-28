Смотрите, как продают семена в Давид-Городке на рынке

Источник материала: Виртуальный Брест

Давид-Городок был и остаётся в стране столицей семян. В этом легко убеждаешься, когда побываешь на местном рынке. За прилавками и просто с асфальта семенами овощей и цветов сегодня одновременно торгуют полторы сотни человек. А после Нового года, говорят торговцы, их будет в два раза больше.





Это старинный для Давид-Городка и соседних с ним деревень Туры, Хорск, Лисовичи промысел. Начинается сезон продаж в начале октября и продолжается до самой весны. Торгуют в основном женщины.









Перед каждым продавцом десятки белых полотняных мешочков с семенами. В общей сложности их здесь десятки тысяч. И в каждом - этикетки с названием: самодельные либо фабричные.





- Сколько мы себя помним, говорят представители старшего поколения, люди в Давид-Городке всегда занимались продажей семян. И ездил народ со своим товаром по всему Советскому Союзу. Таким образом зарабатывали на жизнь.





Дарья Ивановна Оношко (на снимке справа) 36 лет колесила по стране. Не одна, конечно, а в компании с другими женщинами. Была в Тюмени, Благовещенске. А холод там лютый! Каждый год приходилось покупать новую телогрейку, безрукавку, байковый халат, а то и целых три. На ноги – бурки с галошами. Жили на съёмных квартирах недалеко от рынка. И продолжалась такая добровольная «командировка» полтора месяца. Это было тяжёлое послевоенное время. Продавали семена моркови, свеклы, огурцов, помидоров и других традиционных для Полесья овощей. Домой привозили семена незнакомых ранее в нашей местности сортов и видов овощных культур и цветов. Выращивали их, и с каждым годом ассортимент товара увеличивался. Последний раз, как признаётся Дарья Ивановна, выезжала с семенами лет 27 назад.





Традиционный для Давид-Городка и окрестных деревнях промысел сохраняется, овощи и цветы на семена для последующей продажи народ продолжает выращивать, а вот число желающих торговать ими вдали от дома заметно уменьшается.

Молодежь старается получить образование и работать по специальности, а старшему поколению уже здоровье не позволяет совершать длительные по времени поездки. Поэтому стараются продать свой товар на месте тем, кто покупает для себя, и тем, кто готов отправиться в дальние края. Этими краями по-прежнему считается Россия.