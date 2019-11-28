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3 декабря в "Калідоре" открывается выставка «Дверь не туда»

29.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

3 декабря в арт-пространстве "Калідор" откроется выставка художника Анатолия Мелеховца «Дверь не туда». Будем благодарны за размещение афиши на ваших порталах и будем рады видеть в нашем арт-пространстве.

3 декабря в "Калідоре" открывается выставка «Дверь не туда»

Выставка «Дверь не туда» - это цикл произведений, экспрессивного, абстрактно-фигуративного направления. На них предоставлены образы людей, предметы, пейзажи в симбиозе колористических ощущений выраженных через холст, краски, тон и прошедшие через смысловую трансформацию идей художника, через его эмоциональное пространство.

Этот цикл работ представляет собой своего рода вход в эмоционально - энергетическое пространство самого художника. Через цветовые, экспрессивные, чуть порой наивные работы, зритель наравне с художником старается понять чувства и состояние образов, объектов запечатлённых на полотнах.

Зритель как бы является участником занимательной экскурсии, ведомый самим художником. Эмоции и чувства зрителя, иногда синхронные, иногда различные по темпераменту восприятия, идут рука об руку с эмоциями и переживаниями самого художника. Художник вводит зрителя в свой мир, в то же время, оставаясь чуть в стороне. «Дверь не туда» - это мир художника! Неповторимый. Эмоционально-взрывной. Иногда странный, наивный. Порой, даже пугающе-тревожный. Но, не оставляющий никого равнодушным.

Анатолий Мелеховец работает в жанре пейзажа, натюрморта. В основном маслом, реже акрилом. Иногда практикует сложную смешанную авторскую технику. Живописью активно занимается уже 10 лет.

 
 
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  3 декабря в арт-пространстве "Калідор" откроется выставка художника Анатолия Мелеховца «Дверь не туда». Будем благодарны за размещение афиши на ваших порталах и...
 
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