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Круглый стол, посвящённый деятелям православной истории и культуры Константину Зноско и Митрофану Зноско-Боровскому

29.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 ноября 2019 г. в Брестской областной библиотеки им. М.Горького состоялся круглый стол к 1000-летию г. Бреста, посвящённый выдающимся деятелям православной истории и культуры Брестчины и Беларуси Константину Зноско и Митрофану Зноско-Боровскому. Партнёрами библиотеки в организации мероприятия стали исторический факультет БрГУ им. А.С.Пушкина и Брестская епархия Белорусской Православной Церкви.

Круглый стол, посвящённый деятелям православной истории и культуры Константину Зноско и Митрофану Зноско-Боровскому

О жизни и деятельности Константина Зноско (1865–1943 гг., протоиерей, настоятель Свято-Николаевской братской православной церкви Бреста) — церковного историка, писателя и гимнографа, и Митрофана Зноско-Боровского (1909–2002 гг., епископ РПЦ заграницей, богослов), об истории Бреста конца XIX – начала XX в., межнациональной и межрелигиозной ситуации в Бресте и на Брестчине в межвоенный и военный периоды говорили представители духовенства, известные историки и краеведы города.

Круглый стол, посвящённый деятелям православной истории и культуры Константину Зноско и Митрофану Зноско-Боровскому

Среди выступающих: директор Брестской областной библиотеки им. М.Горького Елена Яковлевна Стрижевич, доктор исторических наук, профессор Александр Николаевич Вабищевич, писатель и краевед Валерий Мороз, преподаватель воскресной школы Свято-Николаевской братской церкви г. Бреста, аспирант Минской духовной академии Евгений Мшар, настоятель прихода храма святого благоверного князя Александра Невского в г. Пружаны протоиерей Михаил Носко, журналист и писатель Николай Александров, читатель и друг библиотеки Диана Николаевна Хмелевская.

Круглый стол, посвящённый деятелям православной истории и культуры Константину Зноско и Митрофану Зноско-Боровскому

Модератором круглого стола выступил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории славянских народов исторического факультета БрГУ им. А.С. Пушкина Свирид Александр Николаевич.

В рамках круглого стола состоялась презентация книжной выставки «Призвание к служению», подготовленной сотрудниками отдела краеведческой литературы и библиографии. Экспозиция представляла книжные новинки, редкие издания, статьи из периодической печати, а также фотографии и ксерокопии различных публикаций из фондов Брестской областной библиотеки, Президентской библиотеки Республики Беларусь и библиотеки Свято-Николаевской братской церкви.

По окончании мероприятия все желающие смогли принять участие в панихиде у могилы Константина Зноско на Тришинском кладбище.

 
Теги: Брест
 
 
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  28 ноября 2019 г. в Брестской областной библиотеки им. М.Горького состоялся круглый стол к 1000-летию г. Бреста, посвящённый выдающимся деятелям православной истории и...
 
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