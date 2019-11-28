Круглый стол, посвящённый деятелям православной истории и культуры Константину Зноско и Митрофану Зноско-Боровскому

Источник материала: Виртуальный Брест

28 ноября 2019 г. в Брестской областной библиотеки им. М.Горького состоялся круглый стол к 1000-летию г. Бреста, посвящённый выдающимся деятелям православной истории и культуры Брестчины и Беларуси Константину Зноско и Митрофану Зноско-Боровскому. Партнёрами библиотеки в организации мероприятия стали исторический факультет БрГУ им. А.С.Пушкина и Брестская епархия Белорусской Православной Церкви.





О жизни и деятельности Константина Зноско (1865–1943 гг., протоиерей, настоятель Свято-Николаевской братской православной церкви Бреста) — церковного историка, писателя и гимнографа, и Митрофана Зноско-Боровского (1909–2002 гг., епископ РПЦ заграницей, богослов), об истории Бреста конца XIX – начала XX в., межнациональной и межрелигиозной ситуации в Бресте и на Брестчине в межвоенный и военный периоды говорили представители духовенства, известные историки и краеведы города.





Среди выступающих: директор Брестской областной библиотеки им. М.Горького Елена Яковлевна Стрижевич, доктор исторических наук, профессор Александр Николаевич Вабищевич, писатель и краевед Валерий Мороз, преподаватель воскресной школы Свято-Николаевской братской церкви г. Бреста, аспирант Минской духовной академии Евгений Мшар, настоятель прихода храма святого благоверного князя Александра Невского в г. Пружаны протоиерей Михаил Носко, журналист и писатель Николай Александров, читатель и друг библиотеки Диана Николаевна Хмелевская.





Модератором круглого стола выступил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории славянских народов исторического факультета БрГУ им. А.С. Пушкина Свирид Александр Николаевич.

В рамках круглого стола состоялась презентация книжной выставки «Призвание к служению», подготовленной сотрудниками отдела краеведческой литературы и библиографии. Экспозиция представляла книжные новинки, редкие издания, статьи из периодической печати, а также фотографии и ксерокопии различных публикаций из фондов Брестской областной библиотеки, Президентской библиотеки Республики Беларусь и библиотеки Свято-Николаевской братской церкви.

По окончании мероприятия все желающие смогли принять участие в панихиде у могилы Константина Зноско на Тришинском кладбище.