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Скидки до -50% в магазине «Радуга»

29.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В магазине «Радуга» посетителей ждут скидки до -50%.

С 28 ноября по 11 декабря в магазине «Радуга» посетителей ждут очень интересные предложения: скидки до -50% на самые различные товары.

Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке.


 
 
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В магазине «Радуга» посетителей ждут скидки до -50%.
 
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