Скидки до -50% в магазине «Радуга»

Источник материала: Новости Дзержинска

В магазине «Радуга» посетителей ждут скидки до -50%.

С 28 ноября по 11 декабря в магазине «Радуга» посетителей ждут очень интересные предложения: скидки до -50% на самые различные товары.

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