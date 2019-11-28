В магазине «Радуга» посетителей ждут скидки до -50%.
С 28 ноября по 11 декабря в магазине «Радуга» посетителей ждут очень интересные предложения: скидки до -50% на самые различные товары.
Ознакомиться с полным списком предложений можно
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Скидки до -50% в магазине «Радуга»
29.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
В магазине «Радуга» посетителей ждут скидки до -50%.
С 28 ноября по 11 декабря в магазине «Радуга» посетителей ждут очень интересные предложения: скидки до -50% на самые различные товары.
Ознакомиться с полным списком предложений можно
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В магазине «Радуга» посетителей ждут скидки до -50%.
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