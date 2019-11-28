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Двое из "ларца": белорус и россиянин обнаружены в землянке в лесу под Малоритой

29.11.2019 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В лесу под Малоритой задержаны двое мужчин, один из них, местный житель, в розыске за неуплату алиментов, другой, гражданин РФ, в 2019 году был депортирован, сообщает газета "Голас часу".

Двое из "ларца": белорус и россиянин обнаружены в землянке в лесу под Малоритой
фото: "Голас часу"
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"Под вечер 28 ноября сотруднику райотдела внутренних дел поступило сообщение о том, что возле объездной дороги, недалеко от дачных домиков и городской свалки, замечен мужчина, который при виде проезжающего автомобиля стал убегать, а рядом в лесном массиве обнаружена импровизированная "стоянка" с кострищем и грудами разного хлама", - рассказал начальник Малоритского РОВД Виталий Гончарук.

Он добавил, что ночью сотрудники РОВД выехали на место и после нескольких часов поисков с помощью тепловизора обнаружили в лесу землянку. В ней-то и находился житель Малориты, 1970 года рождения. Он ещё в мае 2019 года был объявлен в розыск за неуплату элементов и предполагалось — выехал в Российскую Федерацию. После извлечения мужчины из землянки и дальнейшего осмотра в ней под грудой вещей был найден ещё один человек — гражданин Российской Федерации, который в этом году был в добровольном порядке депортирован с территории Республики Беларусь.

"Как пояснили сами задержанные, они оборудовали землянку в начале сентября и планировали в ней перезимовать, а городская свалка стала для них источником дохода", — добавил Гончарук.

На данный момент житель Малориты, учитывая уголовное дело, возбужденное в отношении него за неуплату алиментов, находится в следственном изоляторе, а гражданин Российской Федерации водворён в изолятор временного содержания для дальнейшей принудительной депортации с территории Беларуси.

В правоохранительных органах отметили, что землянка была сделана со знанием дела и оборудована даже самодельной печкой. В нескольких десятках метров от неё мужчины организовали походную "кухню" и там же складировали найденные на свалке вещи и занимались разборкой различной бытовой техники.
 
 
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В лесу под Малоритой задержаны двое мужчин, один из них, местный житель, в розыске за неуплату алиментов, другой, гражданин РФ, в 2019 году был...
 
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