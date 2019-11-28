"Под вечер 28 ноября сотруднику райотдела внутренних дел поступило сообщение о том, что возле объездной дороги, недалеко от дачных домиков и городской свалки, замечен мужчина, который при виде проезжающего автомобиля стал убегать, а рядом в лесном массиве обнаружена импровизированная "стоянка" с кострищем и грудами разного хлама", - рассказал начальник Малоритского РОВД Виталий Гончарук.





Он добавил, что ночью сотрудники РОВД выехали на место и после нескольких часов поисков с помощью тепловизора обнаружили в лесу землянку. В ней-то и находился житель Малориты, 1970 года рождения. Он ещё в мае 2019 года был объявлен в розыск за неуплату элементов и предполагалось — выехал в Российскую Федерацию. После извлечения мужчины из землянки и дальнейшего осмотра в ней под грудой вещей был найден ещё один человек — гражданин Российской Федерации, который в этом году был в добровольном порядке депортирован с территории Республики Беларусь.





"Как пояснили сами задержанные, они оборудовали землянку в начале сентября и планировали в ней перезимовать, а городская свалка стала для них источником дохода", — добавил Гончарук.





На данный момент житель Малориты, учитывая уголовное дело, возбужденное в отношении него за неуплату алиментов, находится в следственном изоляторе, а гражданин Российской Федерации водворён в изолятор временного содержания для дальнейшей принудительной депортации с территории Беларуси.





В правоохранительных органах отметили, что землянка была сделана со знанием дела и оборудована даже самодельной печкой. В нескольких десятках метров от неё мужчины организовали походную "кухню" и там же складировали найденные на свалке вещи и занимались разборкой различной бытовой техники.



