Дом на Сицилии теперь можно купить за один евро. Власти начали распродажу

Источник материала: Ежедневник



фото: msn.com

Недвижимость необязательно использовать для проживания — можно открыть в здании ресторан или магазин.

Власти сицилийской коммуны Бивона запустили программу распродажи недвижимости, в рамках которой приобрести дом в муниципалитете можно за 1 евро, пишет Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Некоторые из предлагаемых покупателям объектов находятся в ужасающем состоянии, другие требуют минимальных вложений, отмечает издание. Цель программы — привлечь в постепенно отмирающий город новых жителей. В настоящее время население Бивоны не превышает 3,8 тысячи человек, в то время как еще 40 лет назад здесь было вдвое больше людей.

С решившихся на покупку требуют залог в виде 2,75 тысячи евро. Эти деньги впоследствии должны быть вложены в ремонт или реставрацию полученного дома. На проведение работ дается четыре года. Как отмечает The Sun, недвижимость необязательно использовать для проживания — можно открыть в здании ресторан или магазин.

Ранее в ноябре стало известно, что власти другого сицилийского города — Каммараты — также решили привлечь новых жителей, предлагая им дома бесплатно. Переселенцам предлагают более 10 каменных домов, но вскоре к ним добавится еще 100. Приоритет имеют молодые семьи с детьми.