Бабич сказал, что все партнеры по ЕАЭС хотят на емкий российский рынок

Источник материала: Ежедневник





В ЕАЭС есть благоприятные условия для развития бизнеса, перемещения товаров и капиталов, отметил первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич.

Бабич напомнил, что ЕАЭС – это глобальный рынок емкостью 185 млн человек в странах – членах союза, пишет tut.by .

«Мы не рассматриваем развитие России отдельно от ЕАЭС. Мы понимаем, что всех партнеров по Союзу интересует емкий российский рынок, и, как ни странно, в этом наши интересы совпадают. Повышение уровня конкуренции позволяет потребителям получать больший ассортимент по потенциально более низкой цене. Одно условие – соответствие продукции требованиям технических регламентов, соблюдение условий добросовестной конкуренции, чтобы российским производителям не конкурировать с поставщиками контрафакта из третьих стран», – отметил замминистра на ХIV Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве.

Он сообщил, что ЕАЭС находится на этапе перезагрузки интеграционных решений, разрабатывается документ о стратегических направлениях интеграции до 2025 года.

