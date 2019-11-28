ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске годовалый мальчик сунул палец в щипцы и не смог достать

29.11.2019 14:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 ноября около одиннадцати утра в Минске годовалый ребёнок сунул палец в кухонные щипцы и не смог достать. 

По сведениям Минского ГУМЧС, звонок поступил от матери мальчика. Она взволнованно объяснила, что её сын не может освободить палец. 

Прибывшие спасатели выяснили, что женщина позволила малышу поиграть со щипцами, не подумав, что палец ребёнка может застрять под скобой. Сначала мама сама попробовала помочь сыну, но тот плакал, поэтому она обратилась в МЧС. 

Спасатели извлекли палец, который уже начинал синеть. Медпомощь ребёнку не потребовалась. 

Несколькими днями ранее в Мозыре маленький мальчик уронил на себя стул. 

Голова ребёнка застряла в спинке предмета мебели – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 29 ноября около одиннадцати утра в Минске годовалый ребёнок сунул палец в кухонные щипцы и не смог достать.  По сведениям Минского ГУМЧС, звонок...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Работаем, как работали, просто более трепетно». Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика