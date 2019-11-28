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«Работаем, как работали, просто более трепетно». Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио
Источник материала: СТВ
Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио, узнали в программе
Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:
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Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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