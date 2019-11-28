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«Если кто-то завоевал золото, то можешь его потрогать». В какие приметы верят гребцы
Источник материала: СТВ
В какие приметы верят гребцы, узнали в программе
Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:
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В какие приметы верят гребцы, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная...
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