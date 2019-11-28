«Если кто-то завоевал золото, то можешь его потрогать». В какие приметы верят гребцы

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В какие приметы верят гребцы, узнали в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь .

Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:

У нас есть такой обычай, что если первая медаль заработана серебряная или бронзовая, то не хочется трогать, но если кто-то завоевал золото, то можешь его потрогать. А так я не жалею дать кому-то ее примерять и сфотографироваться.