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Литвинчук о II Европейских играх: «Отдавали полностью себя, жертвовали своей семьёй. Мы не должны были опозориться»
Источник материала: СТВ
На II Европейских играх белорусская сборная взяла 14 медалей, 6 из которых золотые. Как удалось обогнать лидеров мировой гребли, узнали в программе
Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:
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Литвинчук о II Европейских играх: «Отдавали полностью себя, жертвовали своей семьёй. Мы не должны были опозориться»
На II Европейских играх белорусская сборная взяла 14 медалей, 6 из которых золотые. Как удалось обогнать лидеров мировой гребли, узнали в программе «Новое утро» на...
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