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«Где-то внутри себя я верил, что я могу». Как психолог Артём Козырь ушёл в греблю

29.11.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как родители Артёма Козыря относились к занятиям по гребле, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Артем Козырь, многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Когда я учился в университете, родители говорили: учись, получай образование. Потому что это старая школа. Говорили, что раз не получается в гребле, надо идти работать, вот заканчивай университет и устраивайся. Я закончил кафедру психологии, но я не послушался и где-то внутри себя я верил, что я могу и у меня получится. В конечном итоге все так и сложилось.

«Где-то внутри себя я верил, что я могу». Как психолог Артём Козырь ушёл в греблю

Люди в материале: Артем Козырь
 
 
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Как родители Артёма Козыря относились к занятиям по гребле, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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