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«Где-то внутри себя я верил, что я могу». Как психолог Артём Козырь ушёл в греблю
Источник материала: СТВ
Как родители Артёма Козыря относились к занятиям по гребле, узнали в программе
Артем Козырь, многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
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Как родители Артёма Козыря относились к занятиям по гребле, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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