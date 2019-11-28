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Артём Козырь об Олимпиаде в Токио: «Все силы направлены на то, чтобы перестроиться и попытаться пройти 1000 м»
Источник материала: СТВ
Какие планы у Артёма Козыря, узнали в программе
Артем Козырь, многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
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Артём Козырь об Олимпиаде в Токио: «Все силы направлены на то, чтобы перестроиться и попытаться пройти 1000 м»
Какие планы у Артёма Козыря, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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