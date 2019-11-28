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«Эта награда – рождение ребёнка, не сравнится ни с чем». Марина Литвинчук о семье

29.11.2019 14:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Марина Литвинчук рассказала о своей семье в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:
У меня есть семья, со мной ездит на сборы мой супруг и мой маленький ребенок, поэтому после длительной тренировки я уделяю время своей семье.

Как поменялась Ваша жизнь после рождения ребёнка? Повлияло ли это как-то на результаты? Как Вы восстанавливались?

Марина Литвинчук:
Эта награда – рождение ребенка, не сравнится ни с чем. Мне было очень тяжело, но я понимала, что это моя жизнь, это моя работа, и я не должна быть хуже, чем была. Я должна быть лучше, чем я была. Надо быть примером для своего ребенка и, все-таки, очень хочется олимпийского золота, поэтому нужно терпеть, закрывать глаза и работать.

«Эта награда – рождение ребёнка, не сравнится ни с чем». Марина Литвинчук о семье

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Марина Литвинчук рассказала о своей семье в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная...
 
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