|
«Эта награда – рождение ребёнка, не сравнится ни с чем». Марина Литвинчук о семье
Источник материала: СТВ
Марина Литвинчук рассказала о своей семье в программе
Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по гребле на байдарках:
Как поменялась Ваша жизнь после рождения ребёнка? Повлияло ли это как-то на результаты? Как Вы восстанавливались?
Марина Литвинчук:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марина Литвинчук рассказала о своей семье в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Марина Литвинчук, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)