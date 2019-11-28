|
Артём Козырь о награде от Президента РБ: «Когда было награждение, в груди был такой трепет»
Источник материала: СТВ
На днях Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости, по традиции, с цветами и с самыми теплыми пожеланиями. Что чувствовал Артем Козырь, узнали в программе
Артем Козырь, многократный чемпион мира и Европы по гребле и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Какое напутствие дал вам Александр Григорьевич?
Артем Козырь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Торжественная церемония...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)