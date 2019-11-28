ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы

29.11.2019 14:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 незаконно уволенных сотрудников восстановлены на работе, 82 – защищены в своих правах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюз аграрно-промышленного комплекса подводит итоги за год. В эти дни объединение отмечает и 100-летие своей работы.

Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы

Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы

Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы

Менялись подходы и формы, неизменными оставались задачи – защита прав трудящихся. С этой целью профсоюз проводит мониторинг предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности. За 9 месяцев было 600 таких проверок, по результатам каждой из них выданы рекомендации по устранению нарушений.

Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы

Зоя Ковалева, председатель Минского горкома профсоюза работников АПК:
И иски писали в суд, и защищали от произвола нанимателя. Вот недавно мы защитили члена профсоюза с электроремонтного завода. Наниматель послушал и продлил ему контракт. К нам прислушиваются и поправляют дела.

Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы

Алексей Добыш, председатель райкома профсоюза работников АПК Барановичского района:
Если мы уже взялись за эту работу, то мы доведем его и до суда и все равно этого человека защитим, если были нарушены права.

Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы

Николай Лабушев, председатель Белорусского профессионального союза союза АПК:
Доверие к нашим профсоюзам полное, потому что в основе своей все мои работники, лидеры профсоюза находятся на 95 % только с людьми – на поле, на ферме, на мехдворе, с комбайном, с доярками. Последние несколько лет у нас это введено в основу.

Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы

Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы

Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы

Профсоюз работников АПК – самый крупный из всех пятнадцати, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. Сегодня он насчитывает 600 тысяч участников – это практически все, кто занят в сфере. В рамках торжеств, приуроченных к 100-летнему юбилею профсоюза, заслуженные награды получили 200 лучших работников объединения.

Люди в материале: Зоя Ковалева, Алексей Добыш, Николай Лабушев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 28 незаконно уволенных сотрудников восстановлены на работе, 82 – защищены в своих правах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюз...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двое из "ларца": белорус и россиянин обнаружены в землянке в лесу под Малоритой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные куртки украина мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика