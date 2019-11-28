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Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 незаконно уволенных сотрудников восстановлены на работе, 82 – защищены в своих правах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюз аграрно-промышленного комплекса подводит итоги за год. В эти дни объединение отмечает и 100-летие своей работы.
Менялись подходы и формы, неизменными оставались задачи – защита прав трудящихся. С этой целью профсоюз проводит мониторинг предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности. За 9 месяцев было 600 таких проверок, по результатам каждой из них выданы рекомендации по устранению нарушений.
Зоя Ковалева, председатель Минского горкома профсоюза работников АПК:
Алексей Добыш, председатель райкома профсоюза работников АПК Барановичского района:
Николай Лабушев, председатель Белорусского профессионального союза союза АПК:
Профсоюз работников АПК – самый крупный из всех пятнадцати, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. Сегодня он насчитывает 600 тысяч участников – это практически все, кто занят в сфере. В рамках торжеств, приуроченных к 100-летнему юбилею профсоюза, заслуженные награды получили 200 лучших работников объединения.
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Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы
Новости Беларуси. 28 незаконно уволенных сотрудников восстановлены на работе, 82 – защищены в своих правах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюз...
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