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В Гродно при столкновении легковушки и микроавтобуса пострадали два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 ноября примерно в шесть утра в Гродно произошла авария с участием маршрутки.
Как
В происшествии пострадали два пассажира Mercedes, они были доставлены в больницу. После оказания медпомощи пациенты были отпущены домой.
Проводится проверка.
На неделе в Молодечненском районе столкнулись Renault и Mercedes.
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Новости Беларуси. 28 ноября примерно в шесть утра в Гродно произошла авария с участием маршрутки. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель...
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