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В Гродно при столкновении легковушки и микроавтобуса пострадали два человека

29.11.2019 14:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 ноября примерно в шесть утра в Гродно произошла авария с участием маршрутки. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель микроавтобуса Mercedes не предоставил преимущество на перекрёстке автомобилю Volkswagen. Маршрутка врезалась в левый бок легковушки. 

В Гродно при столкновении легковушки и микроавтобуса пострадали два человека
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В происшествии пострадали два пассажира Mercedes, они были доставлены в больницу. После оказания медпомощи пациенты были отпущены домой. 

В Гродно при столкновении легковушки и микроавтобуса пострадали два человека
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Проводится проверка. 

На неделе в Молодечненском районе столкнулись Renault и Mercedes. 

Один из водителей уснул за рулём – подробнее здесь

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 28 ноября примерно в шесть утра в Гродно произошла авария с участием маршрутки.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель...
 
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