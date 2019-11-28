В Гродно при столкновении легковушки и микроавтобуса пострадали два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 ноября примерно в шесть утра в Гродно произошла авария с участием маршрутки.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель микроавтобуса Mercedes не предоставил преимущество на перекрёстке автомобилю Volkswagen. Маршрутка врезалась в левый бок легковушки.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В происшествии пострадали два пассажира Mercedes, они были доставлены в больницу. После оказания медпомощи пациенты были отпущены домой.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Проводится проверка.

На неделе в Молодечненском районе столкнулись Renault и Mercedes.