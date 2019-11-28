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Девочка впервые попробовала мороженое и рассмешила своей реакцией родителей
Источник материала: СТВ
Родители сняли на видео, как их дочка впервые пробует мороженое.
Веселое видео было
Забавно наблюдать за тем, как ребенок нетерпеливо ожидает свою первую ложку мороженого в жизни. Но как только холодный десерт касается ее языка, то девочка была шокирована – сразу нахмурилась на того, кто предложил ей это попробовать.
Спустя пару секунд малышка распробовала сладость и с удовольствием открыла рот, когда следующая ложка приблизилась к нему.
Родители на заднем плане хохотали над реакцией девочки, которая больше не отказывалась от угощения.
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Родители сняли на видео, как их дочка впервые пробует мороженое. Веселое видео было опубликовано на Daily Mail. Девочка впервые попробовала это угощение. Забавно...
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