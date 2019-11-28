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Девочка впервые попробовала мороженое и рассмешила своей реакцией родителей

29.11.2019 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Родители сняли на видео, как их дочка впервые пробует мороженое.  

Веселое видео было опубликовано на Daily Mail. Девочка впервые попробовала это угощение.  

Забавно наблюдать за тем, как ребенок нетерпеливо ожидает свою первую ложку мороженого в жизни. Но как только холодный десерт касается ее языка, то девочка была шокирована – сразу нахмурилась на того, кто предложил ей это попробовать.  

Девочка впервые попробовала мороженое и рассмешила своей реакцией родителей
Фото: NewsFlare  

Спустя пару секунд малышка распробовала сладость и с удовольствием открыла рот, когда следующая ложка приблизилась к нему.    

Родители на заднем плане хохотали над реакцией девочки, которая больше не отказывалась от угощения.  

Что бывает, когда впервые попробовал лимон. Реакция малышей бесценна (смотрите здесь).  

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Родители сняли на видео, как их дочка впервые пробует мороженое.   Веселое видео было опубликовано на Daily Mail. Девочка впервые попробовала это угощение.   Забавно...
 
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