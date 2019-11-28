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Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»
Источник материала: СТВ
Мнения о политтехнологиях, которые применяли на парламентских выборах, эксперты высказали в программе
Александр Ивановский, политический аналитик:
Алексей Тищенко, военный аналитик:
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕсооМ:
Пётр Петровский, политолог:
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Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»
Мнения о политтехнологиях, которые применяли на парламентских выборах, эксперты высказали в программе «Специальный репортаж». Александр Ивановский,...
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