ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»

29.11.2019 14:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мнения о политтехнологиях, которые применяли на парламентских выборах, эксперты высказали в программе «Специальный репортаж».

Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»

Александр Ивановский, политический аналитик:
Эта избирательная кампания была кампания, на которой отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента.

Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»

Алексей Тищенко, военный аналитик:
Прощупали максимально электорат, прощупали экономические параметры, прощупали информационные возможности. По сути дела, обкатали будущие президентские выборы.

Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕсооМ:
То есть это репетиция, тренировка: посмотреть, как люди не готовы, когда стоит учительница, и на неё такое посягательство, какие-то там нервные крики, дёргания. Не всегда учитель может отреагировать должным образом. Это не милиционер, всё-таки. Но опять же, милиция чётко сработала здесь.

Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»

Пётр Петровский, политолог:
По итогам парламентских выборов могу сказать, что многие те политические силы, которые заявляли о своих президентских амбициях, показали свою электоральную слабость. Это проявилось, в том числе, что потенциальные кандидаты в президенты не смогли даже собрать подписи для участия в парламентских выборах, где порог в сто раз меньше.

Люди в материале: Александр Ивановский, Алексей Тищенко, Сергей Мусиенко, Петр Петровский
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мнения о политтехнологиях, которые применяли на парламентских выборах, эксперты высказали в программе «Специальный репортаж». Александр Ивановский,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тяжело в учении, легко в бою
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика