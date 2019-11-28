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Выбираем банк для расчётно-кассового обслуживания (РКО)

29.11.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Выбор банка для РКО: на что обратить внимание

Выбираем банк для расчётно-кассового обслуживания (РКО)

Выбор банка для РКО – критерий, который может повлиять на ведение бизнеса. Не важно, идет речь об индивидуальных предпринимателях или владельцах крупных организаций. Не стоит полагаться на такие параметры, как близость к дому или офису, красивая реклама или совет одного из знакомых. Чтобы не пожалеть о решении, необходимо принять во внимание особенности работы финансовой организации, которые описаны ниже.

Основные критерии при выборе банка для РКО

При грамотном подходе к выбору банка вы получите комплексное обслуживание и исключите возможные проблемы при взаимодействии с финансовой организацией. Основные критерии, которые нужно учитывать, таковы:

•        надежность банка и его репутация;

•        предложенные тарифы;

•        длительность банковского дня;

•        наличие дополнительных услуг.

Выбирая банк, примите во внимание совокупность указанных параметров. Только так можно подобрать оптимальный вариант.

Надежность

Надежность банка – первоочередной параметр. Оценить критерий можно из СМИ или специализированных сайтов. Лучше сравнивать данные из разных источников, чтобы найти приемлемый вариант.

Тарифы

Важную роль играют тарифы. Как правило, счета открываются бесплатно. Разница заключена в стоимости ежемесячного обслуживания и предоставляемом пакете услуг. Для ИП, которые только начали свою деятельность, предусмотрены простые программы с минимумом дополнительных опций. При бесплатном обслуживании в Альфа-Банке за каждый перевод взимается комиссия (2,5 рубля), увеличен процент по зарплатному проекту. При ежемесячном взносе от 14,9 рублей в той же финансовой организации предоставляется минимум 5 платежей без дополнительных затрат. Проценты по зарплатному проекту значительно снижаются.

Для крупных организаций подойдут предложения от Альфа-Банка, Идея Банка, Приорбанка. Стоимость ежемесячного обслуживания варьируется от 36 до 59 рублей. При этом предоставляется неограниченное количество переводов без комиссии, бесплатные зарплатные проекты (или с минимальным процентом).

Длительность банковского дня

Банковский день начинается в 9.00. Но заканчивается он в разное время. В одних организациях все операции завершаются уже в 15.30 (Приорбанк), в других – есть время до 16.40 (БПС-Сбербанк). Если понадобится совершить платеж по окончании банковского дня, то возможны дополнительные комиссии.

Дополнительные услуги

Не всегда от банка требуются только платежи. Наличие дополнительных услуг способно сократить время, затраченное на переводы, проверку счетов и другие операции. Во многих пакетах предоставляется интернет-банкинг и мобильный банк. В Альфа-Банке, БПС-Сбербанке и Приорбанке возможен выезд менеджера для подключения услуг РКО.

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Выбор банка для РКО: на что обратить внимание Выбор банка для РКО – критерий, который может повлиять на ведение бизнеса. Не важно, идет речь об индивидуальных...
 
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