Источник материала: Новости Волковыска

Внешний госудолг Беларуси за октябрь вырос на 100 млн долларов и составил на 1 ноября 16,6 млрд долларов. С начала года он сократился на 300 млн долларов, сообщает Минфин.

В Минфине сообщили, что за десять месяцев были привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 923 млн долларов:

601,8 млн – правительства и банков РФ;

150,5 млн – облигации, размещаемые на внешних финрынках;

79,3 млн долларов – МБРР;

62,8 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая;

28,6 млн долларов – ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

Погашение внешнего государственного долга в январе-октябре 2019 года составило 1 млрд 322,8 млн долларов. Из них $563,3 млн вернули России, $414,4 млн отдали китайским банкам, $264,8 млн – ЕФСР, $77,9 млн – МБРР, $1,7 млн – ЕБРР и СИБ, $0,7 млн – Товарно-кредитной корпорации США. Самые большие долги у нас – перед Россией.

Внутренний госдолг на 1 ноября составил 8,7 млрд рублей. Он не изменился за октябрь, а с начала года снизился на 200 млн рублей. В течение десяти месяцев на внутреннем рынке было размещено облигаций на 771,2 млн долларов, а погашено – на 551,4 млн долларов и 227,2 млн рублей.

Государственный долг в целом на 1 ноября составил 42,7 млрд рублей. За десять месяцев он снизился на 2,7 млрд рублей.