На Сицилии можно купить дом за один евро

Источник материала: Новости Волковыска

В небольшом итальянском городе Бивона (Сицилия) продаются дома за один евро.

На сегодняшний день там проживают около четырех тысяч человек – в два раза меньше, чем 40 лет назад. Поэтому власти приняли решения о продаже пустующих домов по минимальным ценам.

С помощью этой акции власти хотят привлечь новых горожан. Строгих обязательств по поводу использования приобретенного дома нет. Его можно превратить в ресторан, магазин или отель.

На территории Бивоны есть дома, которые требуют серьезных реконструкционных работ, а есть и объекты, восстановить которые будет относительно просто. Помимо этого, предлагаются особняки, вполне пригодные для проживания. Их стоимость несколько выше, но также вполне доступна – от 1 до 5 тысяч евро.





Город Бивона на острове Сицилия (Италия)

Дом за один евро можно приобрести при условии, что покупатель должен иметь возможность вложить в ремонт примерно две с половиной тысячи евро.

Если в течение трех лет владелец жилья приступит к ремонтным работам – депозит ему возвращается. Кроме того, новым жителям предоставляются налоговые льготы.