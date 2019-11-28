На Сицилии можно купить дом за один евро

В небольшом итальянском городе Бивона (Сицилия) продаются дома за один евро.
На сегодняшний день там проживают около четырех тысяч человек – в два раза меньше, чем 40 лет назад. Поэтому власти приняли решения о продаже пустующих домов по минимальным ценам.
С помощью этой акции власти хотят привлечь новых горожан. Строгих обязательств по поводу использования приобретенного дома нет. Его можно превратить в ресторан, магазин или отель.
На территории Бивоны есть дома, которые требуют серьезных реконструкционных работ, а есть и объекты, восстановить которые будет относительно просто. Помимо этого, предлагаются особняки, вполне пригодные для проживания. Их стоимость несколько выше, но также вполне доступна – от 1 до 5 тысяч евро.
Город Бивона на острове Сицилия (Италия)
Дом за один евро можно приобрести при условии, что покупатель должен иметь возможность вложить в ремонт примерно две с половиной тысячи евро.
Если в течение трех лет владелец жилья приступит к ремонтным работам – депозит ему возвращается. Кроме того, новым жителям предоставляются налоговые льготы.