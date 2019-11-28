Источник материала: Новости Волковыска

В России зафиксировали случаи хищения средств с банковских карточек и счетов при помощи вируса в смартфоне на операционной системе Android.

Хакеры разработали новую зловредную программу, которая способна заходить в приложения онлайн-банка на смартфоне и выводить деньги со счета жертвы.

Специалисты обнаружили новый троян весной 2019 года: Android-троян Gustuff модифицировали так, чтобы он мог действовать автоматически. Исходная версия была создана русскоязычным хакером в 2018 году.

Вредоносное программное обеспечение маскируется под мобильную игру, электронную книгу или документ и размещается на сайтах, где предлагают для скачивания пиратские фильмы и взломанные приложения, а также на торрент-трекерах.

Если скачать и установить троян, тот начинает выполняет свои функции без ведома пользователя, получает доступ к мобильным банковским программам на зараженном устройстве и переводит средства жертв на указанный мошенником счет.