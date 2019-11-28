Посмотрите, что делает эта маленькая панда: видео не оставит вас равнодушным

Источник материала: Tut.by

Работники Берлинского зоопарка сняли видео с маленькой пандой, и оно точно не оставит вас равнодушным. Детеныш устал и прилег поспать, но заснуть ему не давала икота. И если вы никогда не слышали, как икает маленькая панда, обязательно посмотрите — это невероятно мило и забавно!