В Беларуси впервые в истории будет две велокоманды

Источник материала: Tut.by

Велоклуб «Фереи» в сезоне-2020 будет выступать под белорусской лицензией. Таким образом, впервые в истории Беларусь будет представлена сразу двумя континентальными командами: «Минском» и «Фереи».



Фото: Ferei Pro Cycling Team

«Мы благодарны Белорусской федерации велосипедного спорта, которая согласилась предоставить Ferei лицензию на 2020-й год. В конце сезона у нас имелось несколько вариантов для регистрации команды, но именно в Беларуси проявили наибольшую заинтересованность в появлении второго клуба и всячески поддержали нашу команду.

„Фереи“ останется международным проектом, который объединяет гонщиков, менеджеров и спонсоров из разных стран и континентов, но лицензия БФВС позволит сделать Беларусь самой представительной нацией в составе команды. На появившиеся места в заявке „Фереи“ планирует пригласить несколько молодых гонщиков. Помимо этого, клуб будет следить за молодыми белорусами в ходе сезона с возможностью приглашения в команду в качестве стажеров.

„Фереи“ также намерен участвовать в популяризации любительского велоспорта в Беларуси», — говорится в пресс-релизе команды.

Переход «Фереи» в Беларусь прокомментировал член исполкома, попечительского совета и бюро БФВС Алексей Иванов.

«Рады приветствовать команду Ferei в белорусской велосипедной семье. Мы видим, что этот клуб двигают энтузиасты нашего вида спорта. Они стараются развивать свой проект, имея скромный бюджет, что, безусловно, вызывает уважение и показывает преданность нашему замечательному виду спорта. Конечно, мы только приветствуем наличие такой команды в Беларуси.

Очевидны и плюсы для федерации: чем больше белорусских гонщиков получат шанс выступить на международных соревнованиях, тем лучше для развития велоспорта в стране и наших позиций в рейтингах UCI», — сказал Иванов.