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Без табора: суд над "Ромкой" проходит в закрытом режиме

29.11.2019 14:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве начали судить цыганского барона, задержанного в хапуне полгода назад

Задержание "Ромки" в Чапаевке / Скриншот с видео МВД

26 ноября в Могилеве начали судить цыганского барона "Ромку", задержанного во время хапуна в ромском поселке Чапаевка полгода назад. 

Тогда ОМОН искал в поселке причастных к исчезновению инспектора ГАИ Евгения Потаповича. У милиции были основания полагать, что к исчезновению инспектора имеет отношение ромская диаспора. В ромском поселке Чапаевка прошел милицейский рейд, в ходе которого были задержаны и допрошены несколько десятков человек.

Позже следствие пришло к выводу, что Потапович отправил коллегам ложное сообщение с намеком на свое похищение, а потом сам разбросал вокруг себя дрова, снял штаны, связал себе руки и выстрелил в себя из табельного "Макарова".

Вскоре ромов выпустили, извиняться перед ними приехала руководитель Администрации президента Наталья Кочанова. Но Роман Барановский по прозвищу "Ромка" остался за решеткой. Его обвиняют в торговле наркотиками.

Суд над "Ромкой" проходит в закрытом режиме — ни его мать, ни жену, ни сестру в зал не пустили. Сведений от адвоката женщины ждут в коридоре. Они надеются только на руководителя Администрации президента Наталью Кочанову, с которой хотели бы встретиться, чтобы она снова заступилась за ромов — как полгода назад. Ну и еще на Бога.

"Боженька-боженька, помоги нам", — всхлипывает мать "Ромки" и добавляет, что их Роман — никакой не барон. Мол, это его отец был бароном, а он просто остался крайним.

Мужчину обвиняют в незаконном обороте наркотиков по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по ней — до 15 лет заключения.

Напомним, 16 мая стало известно об исчезновении 22-летнего инспектора дорожно-патрульной службы Евгения Потаповича. Его тело нашли в лесу в трех километрах от Могилева. Уголовное дело завели по статье "Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка". Но вскоре Следственный комитет пришел к выводу, что Потапович инсценировал свое убийство, а на самом деле совершил самоубийство.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве начали судить цыганского барона, задержанного в хапуне полгода назад
 
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