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Белорусская компания инвестирует 12 миллионов евро в завод в Вентспилсском свободном порту

29.11.2019 15:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусская компания инвестирует 12 миллионов евро в завод в Вентспилсском свободном порту

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс и владельцы компании Ultraplast EU дали старт одному из крупнейших промышленных производств с белорусским капиталом, которое появится на территории Латвии.

На прошлой неделе они в торжественной обстановке заложили капсулу с посланием в основание нового предприятия в Вентспилсском свободном порту.

Здание для него сооружается администрацией порта, в том числе на деньги Европейского фонда регионального развития. Вклад европейской структуры составляет 1,2 млн евро из 4,1 млн евро, пишет zautra.by.

В свою очередь компания Ultraplast EU арендует эту недвижимость для размещения завода по выпуску поликарбонатных листов. Предприятие, в оснащение которого будет инвестировано 12 млн евро, планируется ввести в эксплуатацию через год. Его мощности рассчитаны сначала на выпуск 1,2 тыс. тонн листов в год, потом – 5 тыс. тонн. При полной мощности на нем будет занято около 50 рабочих.

Владельцами Ultraplast EU являются белорусские граждане Юлия Чернова и Сергей Тимофеев.

Как рассказала на церемонии начала строительства Юлия Чернова, компания Ultraplast EU была создана три года назад и занимается торговлей листовым пластиком. По ее словам, было принято решение создать производство в Латвии, чтобы быть ближе к европейским покупателям.

«Во-вторых, это готовое решение, которое предложила администрация порта Вентспилса в виде постройки здания, которое мы планируем взять в долгосрочную аренду. В-третьих, это – доступ к налоговым льготам, поскольку это — свободная экономическая зона», – отметила преимущества размещения производства в Вентспилсе Юлия Чернова.

Проект Ultraplast EU может стать одним из крупнейших, которые реализовал белорусский бизнес в промышленном сегменте Латвии.

В настоящее время самой значимой инвестицией в этом направлении является кластер предприятий, которым владеет в Даугавпилсе семья Олексиных. Им принадлежат заводы Mamas D и Latgales Alus D, выпускающие, соответственно, биотопливо и моющие средства и пиво.

 
 
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Мэр Вентспилса Айварс Лембергс и владельцы компании Ultraplast EU дали старт одному из крупнейших промышленных производств с белорусским капиталом, которое появится на...
 
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